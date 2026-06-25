Sem Deschamps, França terá mudança no time para pegar a Noruega

A França terá uma alteração no time titular para enfrentar a Noruega nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), no jogo que vale a liderança do Grupo I da Copa do Mundo. O zagueiro Saliba será poupado e dará lugar a Lacroix na defesa. Além do defensor, a seleção gaulesa não terá Didier Deschamps no banco de reservas.

Afinal, o treinador foi liberado para acompanhar o funeral de sua mãe, que morreu na última terça-feira (23). Assim, o auxiliar Guy Stéphan comandará a França no jogo, que ocorrerá em Boston, nos Estados Unidos.

“Quando nosso treinador saiu, ele deixou uma missão, à comissão e jogadores. A gente sabe que Guy vai seguir a linha que nosso treinador pediu. Eles estão em contato sempre, e nós vamos tentar manter nossos princípios, o relacionamento com o Guy é ótimo. É um cara aberto, gosta de brincar, estamos felizes com ele e vamos fazer de tudo para vencer este jogo”, disse o volante Tchouaméni.

Guy Stéphan lamentou a perda do treinador e revelou que conversa com Deschamps a todo momento sobre a seleção da França.

“Primeiro, penso no Didier e sua família, tudo que está acontecendo. Nossos sentimentos. Ele está sofrendo com o que aconteceu, eu falo com ele bastante. Conversamos há alguns minutos e vai ser assim até o jogo. Amanhã (quinta) é um dia especial, porque será o funeral (da sua mãe). Eu vou garantir que esta situação, estressante, seja o mais normal possível”, disse o auxiliar.

França precisa de empate para ficar em primeiro

Agora, a França precisa apenas do empate com a Noruega para garantir a primeira colocação da chave. A seleção nórdica tem os mesmos seis pontos, mas perde nos critérios de desempate. Apesar disso, os gauleses devem ir com força máxima no último jogo da fase de grupos.

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