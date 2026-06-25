Presidente do Ceará denuncia ameaças após filha receber bomba

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, fez um forte desabafo ao revelar que sua filha foi alvo de uma ameaça nesta quinta-feira (25/6). Segundo o dirigente, ela recebeu, durante um curso de teatro, um “presente” contendo uma bomba e uma carta com ataques direcionados a ele. O mandatário, portanto, classificou o caso como um “absurdo” e afirmou que a situação ultrapassou qualquer limite da disputa política dentro do clube.

“Hoje aconteceu algo que nunca imaginei que pudesse acontecer. Até onde a política suja foi capaz de chegar. Minha filha recebeu no curso de teatro um ‘presente’ com uma bomba e uma carta com ataques a mim. Ela teve um ataque de pânico”, afirmou.

Além disso, João Paulo Silva afirmou que esse não foi um caso isolado e relatou que ele e sua família vêm sendo alvo de ameaças recorrentes.

“Esse só mais um que se soma aos vários que já fizeram a mim e à minha família. Eu sou presidente do Ceará. Aguento as porradas, o meu cargo exige isso. Mas mexeram com inocentes. E isso tudo somente pelo poder. Essa covardia não pode ser considerada normal. Já estou tomando as devidas providências legais pra proteger a minha família e o Ceará”, finalizou.

Dentro de campo, o Ceará, afinal, caiu de quase todas as competições que jogava, ficou apenas na Série B do Brasileiro. O clube, portanto, anunciou o técnico Daniel Paulista. O Vozão volta a campo neste domingo (28), diante do Juventude, em jogo pela 15ª rodada da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.