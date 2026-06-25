Costa do Marfim elimina Curaçao e se garante na 2ª fase da Copa

Costa do Marfim confirmou seu favoritismo diante de Curaçao e, com vitória por 2 a 0 nesta quinta-feira, 25/6, pelo Grupo E, está classificada para a segunda fase da Copa. O destaque do jogo foi o atacante Nicolas Pépé. Afinal, fez os dois gols dos africanos, um em cada tempo. Curaçao foi muito guerreiro, chegou a oferecer perigo com boas finalizações, mas a qualidade técnica dos marfinenses prevaleceu no fim das contas neste duelo no Lincoln Financial Field, Filadélfia,que recebeu 68.324 torcedores.

Assim, o Grupo E termina com liderança da Alemanha, com seis pontos e melhor saldo do que a Costa do Marfim. Os marfinenses, como segundos colocados, vão aguardar o segundo colocado do Grupo I (França ou Noruega) para saber seu adversário. O Equador, que venceu a Alemanha de virada, chegou aos quatro pontos em terceiro lugar. Mas se garante entre os oito melhores. Curaçao terminou em último, com um ponto. Assim, está eliminado.

Como foi vitória e a classificação marfinense

Apesar de mostrar muito bom jogo, quando teve posse de bola (que foi pouca no primeiro tempo, apenas 38%) e terminou com perigo. O Curazão não foi feliz no primeiro tempo. Um grave erro defensivo nos minutos deu chance para a Costa do Marfim abrir o placar. Diomandé, seu principal jogador, recebeu pela esquerda para variar e tentou o drible. Perdeu a bola, M. Brenner devolveu, e o craque marfinense, já na linha de fundo, cruzou para a conclusão de Nicolas Pépé. Os africanos abriram 1 a 0 e passaram a administrar o tempo, tocando a bola. Mas sem criar espaço para novas finalizações de perigo até o fim do primeiro tempo.

Aos 18 minutos do segundo tempo, a Costa do Marfim matou o jogo. Sangaré recebeu na intermediária de ataque e deu um passe rasteiro para Nicolas Pépé, livre pela direita. O goleador chutou forte para fazer 2 a 0. Os marfinenses, assim, confirmaram o segundo lugar do Grupo E e a classificação para a próxima fase. Aí foi penas deixar o tempo passar. Mas com emoção. Cada seleção perdeu um grande oportunidade de marcar. Enfim, placar em 2 a 0.

CURAÇAO 0X2 COSTA DO MARFIM

Copa do Mundo – Grupo E – 3ª rodada

Data: 25/6/2026

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Gols: Pépé, 6’/1ºT (0-1). Pépé, 18’/2ºT (0-2)

CURAÇAO: Room; Brenet (Sambo, 45’/2ºT), Gaari (Kastaneer,31’/2ºT), Obispo, Floranus e Fonville (Noslin, 31’/2ºT); Chong, Comenencia (Antonisse,15’/2ºT), Leandro Bacuna e Juninho Bacuna; Locadia (Kuwas, 45’/2ºT). Técnico: Dick Advocaat.

COSTA DO MARFIM: Yahia Fofana; Doué, Kossounou, Ousmane Diomandé e Operi; Sangaré, Franck Kessié (Seri,32’/2ºT), Yan Diomande (Touré, 21’/2ºT)e Amad Diallo (Ouali, Intervalo); Pépé (Wahi, 21’/2ºT) e Bonny (Diakaté, 21’/2ºT). Técnico: Emerse Faé.

Árbitro: Glenn Nyberg (SWE)

Assistentes: Mahbod Beigi (SWE) e por Andreas Söderkvist (SWE)

VAR: Juan Lara (CHI)

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