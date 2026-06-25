City se aproxima de contratação e pode quebrar recorde no futebol inglês

O Manchester City deu um passo decisivo para garantir a contratação de Elliot Anderson junto ao Nottingham Forest. As partes já chegaram a um princípio de acordo por uma operação que pode alcançar 150 milhões de euros (R$ 886,5 milhões), valor que, se confirmado, vai estabelecer um novo recorde no futebol britânico.

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A quantia supera a maior transferência até aqui, registrada no ano passado, quando o Liverpool pagou 145 milhões de euros (R$ 856,95 milhões) ao Newcastle por Alexander Isak. O avanço nas conversas acontece após o Forest recusar duas propostas anteriores do City antes do Mundial, sendo a maior delas de 140 milhões de euros (R$ 827,4 milhões).

O desejo do jogador também teve peso importante na negociação. Anderson já teria comunicado aos dois clubes sua intenção de se transferir para o Etihad, o que ajudou a acelerar o entendimento entre as partes. O City demonstrava otimismo desde maio, mesmo diante da postura firme do Nottingham Forest nas exigências financeiras.

Enquanto isso, o Manchester United, que tinha o meio-campista como um dos principais alvos, decidiu sair da disputa para evitar um leilão. Dessa maneira, o clube optou por focar em outras alternativas no mercado e não entrou na briga pelo jogador.

Os Red Devils, inclusive, estão próximos de fechar a contratação de Ederson, da Atalanta, por cerca de 45 milhões de euros (R$ 265,95 milhões).

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