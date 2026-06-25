Plata decide, Equador vence Alemanha de virada e se classifica para o mata-mata da Copa do Mundo

Si, se puede! O Equador mostrou para o planeta que sim, se pode fazer história. Diante de uma toda poderosa Alemanha, o Equador mostrou o motivo de ter um time chamado de “geração de ouro”. De virada, os equatorianos venceram os alemães de virada, por 2 a 1, e depois de 20 anos, estão em uma fase de mata-mata de uma Copa do Mundo. O herói da classificação? Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, autor do gol que carimbou o passaporte de ‘La Tri’ para a segunda fase do Mundial.
O Equador avançou para a fase de mata-mata como um dos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo, enquanto a Alemanha avançou, mesmo com a derrota, como a líder do Grupo E. A Costa do Marfim, que venceu Curaçao no outro jogo do grupo, se classificou como a segunda colocada da chave.
LEIA MAIS: Com datas e sedes, veja o caminho do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo
Desencantou
Logo aos dois minutos de jogo, a Alemanha silenciou toda confiança e o apoio da torcida do Equador presente e dominante no MetLife Stadium, em Nova York. Em um lance polêmico na área, onde os equatorianos reclamaram uma falta não marcada, Wirtz encontrou Sané no meio da área e o atacante finalmente balançou as redes na Copa do Mundo.
Tudo igual
Desse modo, o que poderia ser um golpe duro nas esperanças do Equador, acabou se tornando um combustível para acordar na partida. Aos 9 minutos, Angulo aproveitou espaço dado pela defesa da Alemanha e acertou um lindo chute de fora da área. Não foi no ângulo – sem trocadilho – mas serviu para vencer Manuel Neuer e deixar o placar novamente em igualdade.
Jogo esquenta
Com dois gols em menos de dez minutos, o jogo esquentou na já escaldante tarde de Nova York. De um lado, o Equador ganhou confiança e passou a dominar o jogo, construindo boas oportunidades e colocando a Alemanha em perigo. Já do outro lado, a Alemanha tentava aproveitar os erros do Equador para assustar e chegou a obrigar o goleiro Galindez a fazer uma boa defesa em cabeçada de Havertz.
Vida ou morte
Para o Equador, a volta para o segundo só tinha um significado: vida ou morte. Em busca de um gol salvador para virar o jogo e se classificar, o Equador teve um susto logo na volta do intervalo com um pênalti para a Alemanha, mas que foi anulado pelo VAR. Salvo pelo vídeo, os equatorianos ganharam ainda mais confiança e cada vez mais cresciam na partida, obrigando Neuer a trabalhar e a defesa alemã a correr atrás dos seus rápidos atacantes.
Plata ao resgaste!
Se em 2025, o Flamengo enfrentou o Bayern e Gonzalo Plata não marcou sobre Manuel Neuer, a história nesta quinta-feira foi diferente. O jogador do Flamengo apareceu no lugar certo e na hora certa para marcar o gol da virada do Equador. Aos 32 minutos, após cobrança de escanteio, Plata se antecipou ao lendário goleiro e alemão, escorou a bola para estufar a rede e desentalou o grito de gol de mais de 18,4 de equatorianos, que finalmente vão disputar um mata-mata de Copa do Mundo depois de 20 anos.
Próximos compromissos
Mesmo com a derrota, a Alemanha se classificou como a primeira colocada do Grupo E. Nesse momento, estaria enfrentando o Paraguai – um dos melhores terceiros colocados. Sendo assim, o Equador, como um dos melhores terceiros colocados, avança para, nesse momento, enfrentar a Inglaterra.
EQUADOR 2×1 ALEMANHA
Copa do Mundo – Grupo E – 3ª rodada
Data e horário: 25/6/2026 (quinta-feira), às 17h (de Brasília)
Local: MetLfie Stadium, Nova York (EUA)
Público: 80.663 pessoas
Gols: Sane (2’/1T, 0-1), Angulo (9’/1T, 1-1), Plata (32’/2T, 2-1)
EQUADOR: Gálindez; Alan Franco (Preciado, 19’/2T), Pacho, Ordoñez e Hincapié (Estupinan, 26’/1T); Yeboah (Félix Torres, 40’/2T), Caicedo, Vite e Angulo (Jordy Caicedo, 40’/2T); Plata e Valencia (Rodríguez, 19’/2T). Técnico: Sebastián Beccacece.
ALEMANHA: Neuer; Kimmich (Thiaw, 15’/2T), Tah, Rüdiger e Raum; Nmecha (Beier, 19’/2T), Pavlovic (Stiller, intervalo); Sane, Musiala e Wirtz (Gross, 28’/2T); Havertz (Undav, 15’/2T). Técnico: Julian Nagelsmann.
Árbitro: Tori Penso (EUA)
Assistentes: Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA)
VAR: Joe Dickerson (EUA)
Cartões Amarelos: Hincapié, Alan Franco, Plata (EQU); Pavlovic (ALE)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.