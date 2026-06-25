Flaco López deve ser titular na Argentina contra Jordânia; veja possível escalação

Já classificada e com a liderança garantida, a Argentina deve poupar alguns jogadores na partida diante da Jordânia, às 23h (de Brasília) deste sábado (27). Assim, o atacante Flaco López, do Palmeiras, deve ganhar uma chance como titular no jogo, que pode ter Messi no banco de reservas.

Nesta quinta-feira, o técnico Lionel Scaloni testou novos jogadores em seu esquema tático. Juan Musso ficou como titular no gol, mas Dibu Martínez deve seguir como titular da Argentina, de acordo com a “TyC Sports”.

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Assim, Scaloni deve mandar o seguinte time a campo contra a Jordânia: Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Senesi e Tagliafico; Paredes, Lo Celso, Simeone e Barco; Julián Álvarez e Flaco López.

A Argentina enfrentará na próxima fase a seleção que se classificar na segunda colocação do Grupo H. Atualmente, a Espanha lidera a chave com quatro pontos, contra dois de Uruguai e Cabo Verde, e um da Arábia Saudita.

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