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José Lamacchia cogita Leila em cargo no Vasco no futuro

José Lamacchia cogita Leila em cargo no Vasco no futuro
José Lamacchia cogita Leila em cargo no Vasco no futuro -

Depois de cravar que seu filho tem acordo pela compra da SAF do Vasco, José Lamacchia voltou a se manifestar nesta quinta-feira (25/6). O magnata, de 83 anos, citou que Leila Pereira comanda o Palmeiras com 200% dos seus esforços, mas pontuou que ela pode assumir um cargo no Cruz-Maltino quando seu mandato terminar. A mandatária tem mandato até dezembro de 2027

“Ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não, são coisas para o futuro. Mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato no Palmeiras, aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso porque está envolvida 200% no Palmeiras”, disse ao “ge”.

Lamacchia ainda disse estar estarrecido com o afastamento de Pedrinho do comando da SAF por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e atacou aqueles que, segundo ele, vão contra o acordo e prejudicam o Vasco. Além disso, ele rebateu as declarações do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista.

“Eu não dei nada por isso. Ele deveria cuidar do Flamengo. O Flamengo tem problemas também, e bastante. Ele devia cuidar do problema e não ficar dando palpite no que não é da conta dele. Eu nunca dei palpite no que não é da minha conta. E ele deveria fazer o mesmo, é um conselho que eu dou a ele. Vá tomar conta do seu clube e não enche o saco do clube dos outros”, ressaltou.

LEIA MAIS: Pedrinho rebate acusações e denuncia golpe no Vasco

Sem Pedrinho, a advogada Samantha Longo foi nomeada como interventora da SAF do Vasco, mas ela não pretende atuar nas decisões esportivas. Nova gestora do clube, a ex-diretora jurídica da CBF terá poder para decidir os próximos passos. Contudo, pretende deixar o futebol nas mãos de quem entende do assunto e cuidar apenas da parte administrativa.

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