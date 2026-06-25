Animal! Herói de Cabo Verde, Vozinha vai dar nome a nova espécie marinha

A atuação de Vozinha na estreia de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026 ultrapassou as quatro linhas do campo. Depois de ganhar projeção internacional pelas defesas diante da Espanha, o goleiro de 40 anos recebeu uma homenagem inusitada: uma nova espécie de lesma-do-mar passou a levar seu nome.

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Os pesquisadores espanhóis batizaram o molusco de Aldisa vozinhai, em referência ao arqueiro cabo-verdiano. A pequena espécie, que mede cerca de quatro milímetros, era até então desconhecida pela ciência.

Segundo o cientista espanhol Jesús Ortea, responsável pela descoberta, a escolha do nome, inclusive, ocorreu por causa da atuação de destaque de Vozinha na primeira participação de Cabo Verde em um Mundial. O pesquisador explicou a homenagem na obra científica Historias de la Bioadversidad, que apresenta a descrição oficial da nova espécie.

Ortea também revelou que a intensa coloração vermelha do molusco ajudou a inspirar a homenagem ao goleiro. Ao mesmo tempo, o pesquisador aproveitou a descoberta para agradecer ao povo de Cabo Verde.

Em 2023, o cientista recebeu a Medalha de Mérito Ambiental pelos serviços prestados ao estudo da biodiversidade marinha do país africano.

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