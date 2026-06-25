Jogo da Seleção Brasileira adia amistoso entre Grêmio e Chapecoense

O Grêmio precisou ajustar sua programação após uma alteração envolvendo o calendário da Copa do Mundo. O amistoso do Tricolor Gaúcho contra a Chapecoense, que estava inicialmente marcado para o dia 5 de julho. Agora, a partida acontecerá em 4 de julho, mantendo o horário das 18h e o local previamente definido: o Estádio Gigante do Norte, em Sinop, no Mato Grosso.

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A alteração ocorreu pela possibilidade de a Seleção Brasileira entrar em campo no mesmo dia, pela Copa do Mundo. Ainda que fosse mais cedo, às 14h, a organização optou por antecipar o amistoso gremista para evitar concorrência direta com um eventual compromisso do Brasil, que deve pegar Japão, Holanda ou Suécia.

Programação ganha ajustes no calendário

A mudança confirmou por meio da plataforma oficial de venda de ingressos da partida. De acordo com a organização, a decisão se deu como estratégica, já que um jogo da Seleção poderia impactar diretamente a presença de público e a audiência do amistoso. Além disso, o Grêmio entende que manter uma boa exposição durante a preparação também faz parte do planejamento para o segundo semestre.

Antes do compromisso diante da Chapecoense, o Tricolor terá outro teste importante. Neste sábado (27), a equipe enfrenta o Cascavel, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Regional. O confronto marcará a primeira oportunidade para o técnico avaliar Luís Castro o elenco em situação de jogo após o período de férias. Enquanto isso, a comissão técnica segue intensificando os trabalhos físicos e táticos no CT Luiz Carvalho.

O último amistoso ocorre em 12 de julho, num domingo, quando o Grêmio enfrentará o Cruzeiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A expectativa é utilizar os três compromissos para ajustar a equipe antes da retomada após a Copa do Mundo.

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