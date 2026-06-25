“Me empurrou e ajudou”, brinca Plata, do Flamengo, sobre “vingança” com Neuer

A quinta-feira foi história para o Equador. Depois de passarem em branco nas duas primeiras rodadas, os equatorianos venceram a Alemanha por 2 a 1, de virada, e garantiram a tão sonhada classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. E o autor do gol da classificação foi de um grande conhecido do futebol brasileiro: Gonzalo Plata, atacante do Flamengo.

Plata marcou, aos 32 minutos do segundo tempo, o gol da virada e da vaga na segunda fase para o Equador sobre a Alemanha, em um lance que teve um gostinho de vingança. Em 2025, Plata passou em branco no jogo entre Flamengo e Bayern, na Copa do Mundo de Clubes, e o Rubro-Negro foi eliminado. Dessa vez, o atacante marcou sobre o goleiro alemão e teve um final feliz com a classificação do Equador.

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“Sim, eu acho que sim (gosto de vingança). Valeu um pouquinho porque ele me empurrou (no lance do gol). No momento em que ele empurrou, ele me ajudou e eu consegui chegar na bola (risos). Sabemos da qualidade e de como o Neuer é um grande goleiro. A história dele é incrível. Sabemos que é um goleiro muito complicado de fazer gol, mas conseguimos”, disse Plata para a CazéTV.

“Lutar por um povo”

O Equador viveu uma tarde de muitas emoções, principalmente quando a Alemanha abriu o placar logo aos dois minutos. Contudo, mesmo assim, o Equador encontrou forças para empatar nos minutos seguintes, também para conseguir a virada no segundo tempo e se classificar para o mata-mata.

Os equatorianos foram derrotados pela Costa do Marfim na primeira rodada e empataram sem gols com Curaçao. Sendo assim, a classificação parecia ser algo distante, principalmente por ter um jogo com a Alemanha. Contudo, Plata salientou que essa tensão foi utilizada como combustível, e que agora começa outro campeonato.

“Agora, nós vamos jogar com essa fome de que vamos criar tudo, não importa o que aconteceu antes. O que aconteceu no primeiro minuto não pode fazer com que a gente sofra até o fim. Vamos todos juntos, com muita fé, confiamos em cada um que está aqui. Temos 26 jogadores que vão dar a vida por esse povo que está aqui. Acho que todos esperávamos jogar melhor antes de começar a Copa. Sofremos muito nos dois primeiros jogos. Queríamos que a classificação tivesse vindo muito antes, mas acho que é melhor assim”, analisou Plata.

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