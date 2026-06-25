Irã e Egito entram em conflito com a Fifa por ação LGBTQIA+ em jogo da Copa

A partida entre Irã e Egito, marcada para este sábado (27), em Seattle, pela terceira rodada da Copa do Mundo 2026, ganhou contornos políticos e culturais antes mesmo de a bola rolar. O motivo é a oposição das federações dos dois países a ações ligadas à comunidade LGBTQIA+, programadas para ocorrer na cidade durante o fim de semana.

A Fifa chegou a chamar o confronto de ‘Jogo do Orgulho’, já que Seattle sediará a tradicional Parada do Orgulho no mesmo dia da partida. No entanto, a iniciativa provocou reação das duas seleções, cujos países criminalizam relações entre pessoas do mesmo gênero.

“Nossa posição é que nenhuma cerimônia ou atividade promocional associada a esse movimento esteja presente dentro do estádio ou no ambiente da partida”, afirmou um porta-voz da Federação Iraniana ao site The Athletic.

Segundo o dirigente, a federação egípcia compartilha o mesmo entendimento. “As posições expressadas pelas duas federações refletem os valores e as crenças compartilhados pelos povos dos dois países. Irã e Egito são duas nações muçulmanas com profundas semelhanças culturais e religiosas”, acrescentou.

Porém, diante da repercussão, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, minimizou o caráter simbólico do duelo. “Será simplesmente uma partida de Copa do Mundo. No mesmo dia haverá eventos organizados por entidades externas na cidade”, disse em entrevista à revista suíça Weltwoche.

Bandeiras e símbolos liberados dentro do estádio

Apesar disso, a entidade reafirmou que continuará permitindo bandeiras do arco-íris e outros símbolos ligados à orientação sexual e à identidade de gênero nos estádios.

“A Copa do Mundo da Fifa 2026 é um evento inclusivo que acolhe pessoas de todas as origens. Torcedores de todas as orientações sexuais e identidades de gênero são bem-vindos às partidas e eventos. Declarações gerais de direitos humanos, incluindo bandeiras do arco-íris e outras bandeiras que representam orientação sexual e identidade de gênero, são permitidas pelo Código de Conduta do Estádio da Copa do Mundo 2026. Podem ser exibidas dentro dos estádios, desde que sejam usadas de maneira consistente com o código”, informou a entidade em comunicado.

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