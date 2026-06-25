Equador mantém 100% de sul-americanos sobre europeus na Copa; veja lista

A Copa do Mundo 2026 tem domínio absoluto das seleções sul-americanas sobre as europeias. Até aqui, são quatro confrontos com quatro vitórias: uma do Brasil, uma do Paraguai, uma da Argentina e um do Equador – que foi o último a alcançar o feito, sobre a Alemanha, nesta quinta-feira, em Nova Jersey.
É verdade que Uruguai e Colômbia ainda pegam fortes equipes europeias antes do fim da primeira fase. Mas os quatro triunfos já são marcantes e chamam a atenção no torneio. Os números ainda mostram uma defesa sólida dos sul-americanos, já que apenas os alemães marcaram um gol.
Sul-americanos vs europeus na Copa 2026:
Brasil 3 x 0 Escócia
Paraguai 1 x 0 Turquia
Argentina 2 x 0 Áustria
Equador 2 x 1 Alemanha
Dois dos desafios mais difíceis estão por vir. Afinal, o Uruguai luta pela classificação contra a Espanha e a Colômbia, já garantida, duela com Portugal. No confronto geral, a dupla de sul-americanos perdeu mais vezes do que ganhou.
O Brasil tem um ótimo retrospecto contra europeus. Em 78 partidas na história das Copas, são 45 vitórias brasileiras, 16 empates e 16 derrotas. No entanto, sofreu com as eliminações nos últimos Mundiais: em 2006, para a França; em 2010, para a Holanda; em 2014, para a Alemanha; em 2018, para a Rússia; em 2022, para a Croácia.
Disputa no número de títulos
Ambos os continentes são rivais históricos na Copa do Mundo por conta da acirrada disputa pelos títulos. No total, a Europa tem 12 taças, enquanto a América do Sul soma 10.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.