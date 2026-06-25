Betinho Marques: O Galo não pode ficar na sala de espera de ninguém e que todos sejam felizes, amém

Pois é! O Galo terminou o primeiro semestre da temporada na nona colocação do Brasileirão e classificado para as próximas etapas da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Porém, mantém, apesar do esforço do treinador Eduardo Domínguez, um elenco desequilibrado em várias posições, fato elucidado pelo treinador na última coletiva realizada em São Januário, após a vitória sobre o Vasco.

Domínguez ressaltou a necessidade de qualificação do elenco e enfatizou que podem acontecer aquisições por oportunidade, mas essa não pode ser a tônica. O argentino deixou claro que são necessárias peças de encaixe rápido, capazes de chegar e vestir a camisa do Galo fazendo a diferença.

Um dia após a vitória e a declaração do Barba, o Atlético anunciou a contratação do zagueiro Léo Duarte, revelado pelo Flamengo e, posteriormente, vendido ao Milan, em 2019, por cerca de 10 milhões de . No futebol europeu, porém, não conseguiu atuar em sua plenitude. Léo é considerado um bom zagueiro, forte nos duelos aéreos e que sabe “zagueirar”. Em boas condições físicas, deve encorpar o setor defensivo atleticano para a segunda metade do ano.

Porém, a preocupação segue. O Galo continua sem o primeiro volante “carregador de piano” e, nesse meio-tempo, com o advento da Copa do Mundo e a falta de novidades, a novela Fred cansa o atleticano. Vencedor, atleticano, ótimo atleta e merecedor de respeito, Fred, que tem vínculo com o Fenerbahçe até 2027, deixa o Galo na espera, e isso NÃO pode acontecer. O Atlético, que está a todo momento falando que tem um planejamento traçado e com necessidades a serem atendidas, não pode mais esperar NINGUÉM.

O Galo não pode esperar Fred poder voltar na hora dele

Considerando erros recentes de temporalidade, como Arouca, Edenilson e Patrick, o Galo não pode esperar Fred poder voltar na hora dele. Essa falha não é mais admissível. Frederico é um ótimo jogador, mas, se ele está resolvendo a sua vida, o seu tempo precisa se encontrar com o tempo do GALO. Afinal de contas, todo planejamento bem-feito tem data limite, e o normal é o jogador esperar o Atlético, quase nunca o contrário.

Outro detalhe importante é que a novela Fred precisa considerar números reais para clubes em reestruturação financeira. Valores desproporcionais mencionados em algumas apurações podem contradizer a realidade, mesmo que isso ocorra pela soma dos rendimentos e com diluição em luvas. Por fim, a novela faz o Atlético dividir atenções, perder tempo com outras possibilidades e alimenta nossas pautas. Contudo, cansa a torcida e, verdadeiramente, desgasta o ambiente de maneira desnecessária.

O “indiscansável” atleticano é como pai: pode estar no paraíso que sempre estará preocupado. Agora, imagine um time há cerca de dois anos sem um primeiro volante. Imagine, então, um clube de 118 anos esperando o Fred que, apesar de ótimo jogador, não pode, como ninguém na Terra, fazer o Galo esperar. Sabemos também que a parte executiva do CAM precisa costurar e construir melhor com os “turcos”, além de fechar acordos apenas com os atletas.

Ademais, a linha do tempo do atleta precisa se encaixar na temporalidade do CAM. Não é quando se quer; é quando o Galo convoca. O Galo não pode ficar na sala de espera de ninguém, e que todos sejam felizes, amém.

Se te faz bem, vem. Se te faz mal, tchau

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