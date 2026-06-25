Novorizontino x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Em bom momento, Vila Nova e Novorizontino fazem duelo, nesta sexta-feira (26), às 19h, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro. O Tigre goiano ocupa a liderança, com 28 pontos, enquanto o Tigre, que vem em crescente, está na quarta colocação, com 24 somados, quer se aproximar ainda mais.

Onde assistir

A partida, portanto, terá a transmissão da Disney+.

Como chega o Novorizontino

O Novorizontino, atual vice-campeão Paulista, defende uma sólida invencibilidade de oito jogos na competição. Com 24 pontos, o time do interior ocupa a quarta colocação na tabela e chega embalado após vencer a Ponte Preta por 2 a 0 em Campinas (SP).

Embora o bom momento indique a repetição da escalação do último jogo, o Tigre terá um desfalque importante fora das quatro linhas. O técnico Enderson Moreira, afinal, recebeu o terceiro cartão amarelo, cumpre suspensão automática e não comandará o elenco à beira do gramado.

Como chega o Vila Nova

Do outro lado do campo, o Vila Nova, portanto, joga para sustentar o topo da classificação. O técnico Guto Ferreira e seus comandados mostraram poder de reação ao recuperar a primeira posição. O time, afinal, havia cedido momentaneamente após um revés contra o Cuiabá — com um triunfo eletrizante por 4 a 3 sobre o Náutico, em Goiânia.

O Tigre Goiano soma 28 pontos e abre três de vantagem em relação ao vice-líder São Bernardo. Sem desfalques por lesão ou suspensão, o treinador colorado viaja com força máxima e deve manter a base titular.

NOVORIZONTINO x VILA NOVA

Série B do Campeonato Brasileiro – 15ª rodada

Data-Hora: 26/6/2026 (sexta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Castrillón, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon Jesus; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho e Rômulo; Reidney e Robson. Técnico: Luís Fernando Fores.

VILA NOVA: Helton Leite; Nathan Camargo, Tiago Pagnussat, Caio Marcelo e Higor; Willian Maranhão, João Vieira e Dodô; Ryan, André Luis e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Wagner Reway (SC)

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