Copa do Mundo de 2026 bate recorde de público nos estádios

A Copa do Mundo de 2026 já entrou para a história como a edição com maior público nos estádios. Disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, o torneio ultrapassou a marca de 3,6 milhões de espectadores, superando o recorde que pertencia ao Mundial de 1994.

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A antiga marca, também registrada nos Estados Unidos, era de aproximadamente 3,5 milhões de torcedores presentes ao longo da competição. O novo recorde foi confirmado após a contabilização do público das partidas entre Equador e Alemanha e Curaçao e Costa do Marfim.

Apesar de liderar em número total de espectadores, a edição de 2026 ainda fica atrás da Copa de 1994 quando o critério é a média de público por jogo. Naquele torneio, com 52 partidas disputadas, a média foi de 68.626 torcedores por confronto.

Já a atual Copa registra média de 64.381 espectadores por partida após 56 jogos realizados. Dessa maneira, ao todo, o torneio terá 104 confrontos, reflexo do novo formato com 48 seleções participantes, o dobro das 24 equipes que disputaram a edição de 1994.

No ranking das Copas com maior público, o Mundial de 2014, realizado no Brasil, aparece em terceiro, com cerca de 3,4 milhões de espectadores. Por fim, fecham o top 5 as edições de 2022, no Catar, e de 2006, na Alemanha.

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