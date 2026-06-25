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Copa do Mundo de 2026 bate recorde de público nos estádios

Copa do Mundo de 2026 bate recorde de público nos estádios
Copa do Mundo de 2026 bate recorde de público nos estádios -

A Copa do Mundo de 2026 já entrou para a história como a edição com maior público nos estádios. Disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, o torneio ultrapassou a marca de 3,6 milhões de espectadores, superando o recorde que pertencia ao Mundial de 1994.

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A antiga marca, também registrada nos Estados Unidos, era de aproximadamente 3,5 milhões de torcedores presentes ao longo da competição. O novo recorde foi confirmado após a contabilização do público das partidas entre Equador e Alemanha e Curaçao e Costa do Marfim.

Apesar de liderar em número total de espectadores, a edição de 2026 ainda fica atrás da Copa de 1994 quando o critério é a média de público por jogo. Naquele torneio, com 52 partidas disputadas, a média foi de 68.626 torcedores por confronto.

Já a atual Copa registra média de 64.381 espectadores por partida após 56 jogos realizados. Dessa maneira, ao todo, o torneio terá 104 confrontos, reflexo do novo formato com 48 seleções participantes, o dobro das 24 equipes que disputaram a edição de 1994.

No ranking das Copas com maior público, o Mundial de 2014, realizado no Brasil, aparece em terceiro, com cerca de 3,4 milhões de espectadores. Por fim, fecham o top 5 as edições de 2022, no Catar, e de 2006, na Alemanha.

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