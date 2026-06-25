Já classificada e com o primeiro lugar do grupo garantido, a Alemanha entrou em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Equador. Em Nova York, o time alemão até saiu em vantagem logo aos dois minutos, mas acabou sofrendo a virada dos equatorianos e encerrou a fase de grupos com uma derrota.

Mesmo que a derrota não tenha inteferido em nada na classificação da Alemanha para o mata-mata, Joshua Kimmich não mediu palavras para analisar a atuação da equipe. O jogador do Bayern achou a derrota para o Equador “merecida”, mas afirmou que não houve qualquer tipo de soberba por parte dos alemães diante do Equador.

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“A gente começou bem no jogo, depois perdemos muitas posses de bola. No segundo tempo, a derrota foi merecida. Não teve soberba, a gente queria ganhar de qualquer jeito. Nenhum de nós entrou em campo pensando que seria tranquilo. Isso (derrota) não pode acontecer novamente. A gente não pode mais perder nenhuma daqui para frente”, disse Kimmich.

Por fim, apesar de soltar o verbo para lamentar a derrota, Kimmich afirmou que a Alemanha é capaz de “vencer qualquer time” nesta Copa do Mundo. Contudo, a tetracampeã precisa corrigir os erros que apresentou nesta quinta diante do Equador.

“A gente não pode tomar gols nas próximas partidas. Temos que diminuir as perdas de posse de bola, porque podemos vencer qualquer adversário”, finalizou o jogador.

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