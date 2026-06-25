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Globo tira Virginia Fonseca de cobertura da Copa do Mundo

Globo tira Virginia Fonseca de cobertura da Copa do Mundo
Globo tira Virginia Fonseca de cobertura da Copa do Mundo -

A influenciadora Virginia Fonseca está fora da cobertura da na Copa do Mundo, ao menos temporariamente. A direção do Domingão com Huck vetou a produção de um novo episódio do quadro da influenciadora para este fim de semana, motivada pelas críticas do público e da imprensa. A informação inicial foi do programa Melhor da Tarde (Band).

A assessoria de Virginia Fonseca, por sua vez, diz que o quadro só seria exibido na fase de grupos da competição. Mesmo com a possibilidade de retorno, a tendência é que não haja novas gravações até o fim da Copa do Mundo.

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Nas redes sociais, o quadro foi alvo de críticas pela falta de conteúdo e de conexão com o torneio. Luciano Huck, aliás, defenddeu a forte presença digital da influenciadora.

No mês passado, a Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) repudiou a contratação de Virginia pela Globo. A entidade expressou preocupação com a ocupação de espaços profissionais por influenciadores digitais.

Virginia reatou com Vini Jr

Virginia Fonseca acompanhou aos três jogos da Seleção nos Estados Unidos e chegou a reagir com os gols de Vini Jr. De acordo com informações, os dois voltaram a namorar após dois meses e trocam cada vez mais interações nas redes sociais, o que alimentou os rumores de que teriam retomado a relação.

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, eles devem viajar a Ibiza, na Espanha, no dia 23 de julho. A ideia é curtir um momento a sós logo após o fim da Copa do Mundo.

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