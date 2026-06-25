Uruguai x Espanha: duelo decisivo para a Celeste Olímpica

Depois de terem uma fase de grupos com alguns percalços, Uruguai e Espanha se enfrentam em situações diferentes. A partida acontece na noite desta sexta-feira (26), às 21h, de Brasília, em Guadalajara, no México, pela terceira rodada do Grupo H da Copa do Mundo.

Sem vencer na competição, a Celeste precisa da vitória para seguir com chances de classificação. Por outro lado, a La Roja conseguiu golear na última rodada, depois de empatar na estreia, e joga para garantir a primeira colocação da chave.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela TV Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, e pelo canal do YouTube da CazéTV.

Como chega o Uruguai

Com dois pontos somados e nenhuma vitória, a Celeste vai para a partida mais complicada da primeira fase em uma situação diferente da inicial. Afinal, inicialmente a expectativa era que o jogo definisse a liderança do grupo. Apesar de ainda ter chances de ficar na ponta, os uruguaios jogam sua vida na competição. Por conta disso, Bielsa chega pressionado para o jogo. No time, o treinador não conta com o lesionado Maximiliano Araújo, que deve ser substituído por Darwin Núñez.

Como chega a Espanha

Reabilitada na Copa, a La Roja tirou toda a pressão após golear a Arábia Saudita e mostrou por que é considerada favorita ao título. Na busca de confirmar a liderança do grupo, o técnico Luis de la Fuente deve ter Lamine Yamal disponível durante todo o jogo, além de Nico Williams, que avançou em sua recuperação.

URUGUAI X ESPANHA

Copa do Mundo – Grupo H – 3ª rodada

Data e horário: 26/6/2026 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Akron, Guadalajara (MEX)

URUGUAI: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Darwin Núñez, Federico Viñas e Agustín Canobbio. Técnico: Marcelo Bielsa.

ESPANHA: Unai Simón; Porro, Cubarsí , Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Olmo; Baena, Lamine Yamal e Oyarzábal. Técnico: Luis de la Fuente.

Árbitro: Ismael Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)

VAR: Tatiana Guzman (NCA)

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