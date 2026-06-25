Com problema de saúde, Alex Escobar deixa cobertura da Copa do Mundo

O apresentador Alex Escobar, da Rede Globo, encerrou de forma antecipada a sua participação na cobertura da Copa do Mundo de 2026. O próprio comunicador confirmou a decisão nesta quinta-feira (25) por meio de uma publicação em suas redes sociais oficiais. O jornalista optou por se afastar do trabalho nos Estados Unidos para priorizar o seu restabelecimento físico, após enfrentar um mal-estar no início da semana.

O episódio que ligou o sinal de alerta aconteceu na última segunda-feira (22). O repórter passou mal enquanto realizava uma entrada ao vivo, direto de Nova Jersey, para conversar com a apresentadora Patrícia Poeta no programa “Encontro”. Diante do ocorrido, Escobar foi prontamente encaminhado a um hospital local para a realização de uma bateria de exames médicos preventivos. A emissora carioca planejava inicialmente um afastamento temporário até a última quarta-feira (24), data do confronto entre Brasil e Escócia, mas o cronograma acabou alterado.

Alex Escobar foca na recuperação médica

No comunicado divulgado para tranquilizar amigos e fãs, o apresentador minimizou a gravidade do diagnóstico. Contudo, ele explicou que achou mais prudente se afastar das obrigações profissionais da intertemporada nos Estados Unidos. Escobar revelou que tomou a decisão de retornar ao Brasil após refletir bastante e alinhar os próximos passos em comum acordo com a direção do Grupo Globo e com o apoio de seus familiares.

“Amigos e amigas desta rede, estou deixando a cobertura da Copa. Embora nada de grave tenha sido descoberto nos exames que fiz aqui nos States, não me sinto seguro para seguir. Passei esses dias pensando, avaliando, conversando com os colegas da Globo, família e o melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O. Claro que fica uma frustração, tava me divertindo muito, mas estou bem. Obrigado pelo carinho! Vou atualizando a situação por aqui. Voa, Vini!!! Brasiiilll!!!”, informou o jornalista em seu desabafo.

A saída de Alex Escobar altera o planejamento do time de esportes da emissora, que vinha registrando ótimos índices de audiência no torneio mundial. Apesar do susto nos bastidores e do sentimento de frustração por interromper um projeto especial, o apresentador garantiu que manterá o público atualizado sobre seu quadro de saúde. Ele encerrou a mensagem demonstrando muito otimismo e enviando vibrações positivas para a sequência da Seleção Brasileira na competição.

Um post compartilhado por Alex Escobar (@alexescobar74)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.