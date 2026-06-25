Vasco negocia com Franclim Carvalho, técnico do Botafogo

O Vasco segue em busca de um técnico após saída de Renato Gaúcho. E o clube negocia a contratação de Franclim Carvalho, treinador do Botafogo. As conversas começaram há alguns dias e pararam após Pedrinho, presidente do time de São Januário, ter sido afastado do comando do futebol por causa de uma ação da 777 Carioca na Justiça. A informação inicial é do “Canal do TF”.

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O Vasco foca as suas atenções no mercado estrangeiro para contratar um novo treinador. O diretor Admar Lopes assume o comando das negociações e aposta na boa relação com os empresários do atual técnico do Botafogo para selar um acordo.

Além de Franclim Carvalho, o Cruz-Maltino avalia outros dois nomes: o português Vasco Matos, ex-Santa Clara, e o argentino Hernán Crespo. Além disso, o clube também buscou informações de Vítor Matos.

O elenco do Vasco se reapresentou na última segunda-feira (22), no CT Moacyr Barbosa, ainda sem um comandante definitivo. Por enquanto, o auxiliar interino Bruno Lazaroni comanda as atividades após a diretoria demitir Renato Gaúcho. Em três meses de trabalho, o ex-técnico, aliás, acumulou nove vitórias, seis empates e sete derrotas em 22 jogos.

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