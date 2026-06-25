Sabino vai ao gramado e evolui em intertemporada do São Paulo

O São Paulo intensificou os trabalhos de sua intertemporada nesta quinta-feira (25) e providenciou atividades em dois períodos no CT da Barra Funda. A grande novidade do dia envolveu o zagueiro Sabino, que trata uma lesão na coxa direita e apresentou uma evolução importante ao ir a campo para realizar os primeiros exercícios físicos leves.

O técnico Dorival Júnior dividiu o cronograma em duas partes distintas. No período da manhã, os atletas assistiram a vídeos com instruções táticas e logo depois foram ao gramado para o aquecimento. Dorival organizou um treino focado em comportamentos ofensivos e defensivos, em uma atividade que simulou situações reais de jogo. Já no período da tarde, o elenco trabalhou forte a pressão na saída de bola adversária e a transição ofensiva rápida.

Dedicação nas férias e foco em retorno ao São Paulo

Sabino machucou o músculo posterior da coxa direita no dia 23 de maio, durante o empate por 1 a 1 contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro abriu mão de parte do descanso para acelerar o retorno aos gramados e manteve uma rotina intensa de fisioterapia no CT, mesmo durante as férias do restante do elenco profissional.

O grupo do São Paulo volta aos treinamentos nesta sexta-feira para dar sequência ao planejamento. A comissão técnica usa o hiato do calendário para recondicionar os atletas e ajustar o sistema tático antes dos jogos oficiais. O Tricolor Paulista volta a campo no dia 22 de julho, quando enfrenta o Athletico-PR na retomada do Brasileirão.

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