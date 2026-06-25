Cabo Verde x Arábia Saudita: seleções em busca de um sonho

Depois de conseguirem resultados surpreendentes na Copa do Mundo, Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam sonhando com uma classificação histórica. A partida acontece na noite desta sexta-feira (26), às 21h, em Houston, nos Estados Unidos, pela terceira rodada do Grupo H.

Com empates contra Espanha e Uruguai, os Tubarões somam dois pontos e podem até terminar na liderança do grupo, dependendo do resultado do confronto entre campeões mundiais. Já os Falcões empataram apenas na estreia e podem se classificar no Mundial após 32 anos, igualando o feito de 1994.

Onde assistir

A partida terá transmissão no canal SporTV 2 na TV fechada e pelo canal do YouTube da CazéTV.

Como chega Cabo Verde

A seleção que ganhou o rótulo de queridinha por todos chega dependendo de si para conseguir uma classificação logo em sua estreia em Copas. Precisando da vitória, a seleção africana tem a ausência do lateral Sidney Cabral, suspenso pelo segundo cartão amarelo, que deve ser substituído por Willy Semedo.

Como chega a Arábia Saudita

Apesar de não ter feito um bom ciclo, os Falcões vivem a expectativa de voltar à fase de mata-mata do Mundial. O treinador Giorgos Donis fez questão de apagar qualquer sintoma de frustração pela goleada sofrida para a Espanha, na última rodada, devido à diferença entre as seleções. Para a partida decisiva, a Arábia Saudita deve ter o time completo, indo em busca de um resultado positivo.

CABO VERDE X ARÁBIA SAUDITA

Copa do Mundo – Grupo H – 3ª rodada

Data e horário: 26/6/2026 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: NRG Stadium, Houston (EUA)

CABO VERDE: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges e Willy Semedo; Kevin Lenini, Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues e Ryan Mendes; Gilson Tavares . Técnico: Bubista.

ARÁBIA SAUDITA: Al-Owais; Al-Amri, Ali Lajami e Hassan Tambakti; Saud Abdulhamid, Al Juwayr, Nasser Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari, Al-Khaibari e Al-Harbi; Al-Buraikan. Técnico: Giorgios Donis.

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

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