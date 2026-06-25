Sem muito esforço, Holanda derrota a Tunísia e fecha o Grupo F e 1º lugar

Já classificada para a segunda fase da Copa do Mundo 2026, a Holanda nem precisou de muito esforço para construir a vitória por 3 a 1 sobre a Tunísia, na noite desta quinta-feira (25), no Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA), e conquistar o primeiro lugar do Grupo F com sete pontos. O próximo adversário será o Marrocos, na segunda-feira (29), às 22h (de Brasília). Já os africanos voltam para casa com uma campanha pífia, com três derrotas.
Os holandeses saíram na frente logo aos três minutos, quando o volante Skhiri desviou um cruzamento e abriu o marcador. A superioridade da Holanda se transformou em mais um gol logo depois. Aos sete, o atacante Brobbey marcou o segundo após receber assistência do zagueiro Van Dijk, chegando ao terceiro gol dele nesta Copa do Mundo.
A Tunísia ainda tentou responder em alguns momentos, mas teve dificuldades para criar oportunidades claras e praticamente não ameaçou o goleiro Verbruggen.
Tunisianos ameaçam, mas por pouco tempo
No segundo tempo, a Tunísia voltou um pouco mais animada e diminuiu logo aos oito minutos, quando Mastouri acertou um cabeçada sem defesa. A Holanda, para não correr riscos, diminuiu o ritmo do jogo, já que o resultado lhe bastava para assegurar a primeira colocação.
Aos 16, após cobrança de escanteio, Van Hecke cabeceou no primeiro pau, Ben Slimane tentou cortar, mas mandou para o fundo da própria rede. A arbitragem, no entanto, deu gol para o zagueiro holandês. Quatro minutos depois, Reijnders quase ampliou ao se aproveitar de uma saída atrapalhada do goleiro Dahmen. Ele chutou por cobertura, mas a bola parou no travessão.
A Holanda manteve sempre o controle do jogo, ficou com a posse de bola na maior parte do tempo, mas reduziu o ritmo e encerrou a participação na fase de grupos em ritmo de treino.
TUNÍSIA 1 x 3 HOLANDA
Copa do Mundo – 3ª rodada – Grupo F
Data e hora: 25/6/2026 (quinta-feira), 20h (de Brasília)
Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA)
Público presente: 68.391 pessoas
Gols: Skhiri, contra, 3’/1ºT (0-1); Brobbey, 7’/1ºT (0-2); Mastouri 8’/2ºT (1-2); Van Hecke 16’/2ºT (1-3)
TUNÍSIA: Dahmen; Khedira (Hadj Mahmoud, 22/2ºT), Talbi e Ben Hamida (Ben Ouanes, 22/2ºT); Valery, Skhiri, Mejbri, Gharbi (Chaouat, 30/2ºT) e Ali Abdi; Mastouri (Tounekti, 45/2ºT) e Ben Slimane (Achouri, 22/2ºT). Técnico: Hervé Renard.
HOLANDA: Verbruggen; Dumfries, Van Hecken, Van Dijk e Aké; Gravenberch, Frenkie de Jong (Koopmeiners, 27/2ºT) e Reijnders (Kluivert, 27/2ºT); Malen (Summerville, 27/2ºT), Brobbey (Depay, 33/2ºT) e Gakpo (Lang, 39/2ºT). Técnico: Ronald Koeman.
Árbitro: Katia Garcia (México)
Assistentes: Sandra Ramirez (México) e José Enrique Naranjo Pérez (Espanha)
VAR: Erick Miranda (México).
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