Japão empata e será rival do Brasil na segunda fase da Copa

Japão e Suécia ficaram no 1 a 1 na noite desta quinta-feira, 25/6, pela terceira e última rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Com isso, os japoneses, terminando em segundo lugar, serão os adversários do Brasil na segunda fase do Mundial. O jogo será na segunda-feira, em Houston, às 14h (de Brasília).

O Japão foi melhor boa parte do tempo. Assim, saiu na frente com Maeda, aos dez minutos da etapa final. Mas a Suécia empatou pouco depois, aos 16 minutos, com um belo gol de Elanga. Na reta final, a Suécia, que se vencesse seria rival da seleção brasileira, teve chances para virar, mas não conseguiu graças ao goleiro Suzuki, com ótimas defesas.

Com isso, o Grupo F terminou com a Holanda em primeiro lugar, com sete pontos, e vai pegar Marrocos na próxima fase. O Japão fechou com cinco pontos e a Suécia terminou em terceiro, com quatro pontos, também classificada à segunda fase. A Tunísia, com zero, está eliminada.

Como foi o empate entre japoneses e suecos

O primeiro tempo deixou a desejar. O Japão, com bom toque de bola, e a Suécia, jogando mais em velocidade, fizeram uma partida truncada no meio de campo. Assim, o jogo teve apenas um lance de perigo, já aos 44 minutos, quando Nakamura recebeu de Maeda e chutou para ótima defesa de Zetterstrom.

O segundo tempo foi superior aos 45 minutos iniciais. O Japão voltou mais incisivo e deu trabalho a Zetterström. E merecidamente abriu o placar. Aos dez minutos, Doan tocou para Maeda concluir e fazer um belo gol.

Contudo, a Suécia demorou pouco tempo para empatar. Gyokeres apareceu pela direita e rolou para a entrada da área. Da ponta direita, o atacante cortou um pouco para o centro e finalizou uma bomba cruzada que venceu o goleiro Suzuki. Aliás, pouco depois Suzuki evitou outra chance clara. Sugawara falhou e Isak ficou desmarcado e chutou. O goleiro japonês salvou. E seguiu salvando com pelo menos três defesas, duas delas nos acréscimos, garantindo um pontinho para os nipônicos.

JAPÃO 1×1 SUÉCIA

Copa do Mundo – Grupo F

Data: 25/06/2026

Local: Estádio AT&T, Arlington, Dallas (EUA)

Público: 70.137

Gols: Maeda,10’/2ºT(1-0); Elanga, 16’/2ºT (1-1)

JAPÃO: Zion Suzuki; Seko (Watanabe, 29’/2ºT), Itakura (Tanigushi, 38’/1ºT), Hiroki Ito; Sugawara, Risu Doan (Junya Ito, 20’/2ºT), Tanaka, Kamada e Maeda; Nakamura (Nagtomo,29’/2ºT) e Ueda (Ogawa, 20’/2ºT). Técnico: Hajime Moriyasu.

SUÉCIA: Zetterstrom; Lagerbielke, Isak Hien (Bergvall, 35’/1ºT) e Victor Lindelof (Starfelt,42’/2ºT); Bernhardsson (Svensson, 29’/2ºT), Ayari, Stroud (Sema, 29’/2ºT), Gudmundsson (Nygren, 42’/2ºT); Isak, Gyokeres e Elanga. Técnico: Graham Potter.

Árbitro: Ivan Barton (ELS)

Assistentes: David Moran (ELS) e Antonio Pupiro (NIC)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Cartões amarelos: Tanigushi (JAP); Hien, Gyokeres(SUE)

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