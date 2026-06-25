Técnico da Alemanha tenta ver um lado positivo após derrota: “Aprender com os erros”

A última partida da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo não teve o resultado esperado. Em Nova York, os alemães chegaram a sair na frente do Equador, mas acabaram levando a virada e foram derrotados por 2 a 1. O revés não teve maiores consequências, uma vez que a Alemanha já estava com a classificação e o primeiro lugar do grupo garantidos.

No entanto, o técnico Julian Nagelsmann fez questão de analisar a atuação dos seus jogadores. O treinador alemão entende que a derrota pode servir para que o time aprenda com os erros cometidos para não serem repetidos na próxima fase.

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“Precisamos aprender com nossos erros. Temos que entender que, depois de um bom começo e uma vantagem inicial, podemos jogar com mais calma em vez de mudar de posição repentinamente com muita frequência. O jogo ficou muito aberto e com espaços. Precisamos ser mais pacientes e manter uma postura mais organizada”, disse.

Elogios ao Equador

Por fim, Nagelsmann também rendeu elogios para a atuação do Equador. Na opinião do treinador da Alemanha, o time sul-americano fez uma grande partida taticamente e trouxe muitos problemas para o time alemão.

“A gente começou muito bem. Tivemos essa liderança cedo, que foi merecido. Os primeiros dez minutos foram muito bons, depois acabamos sofrendo o gol. O segundo tempo não foi bom. O adversário fez tudo certo, eles foram bastante agressivos. Eles fizeram a nossa vida bastante complicada”, finalizou.

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