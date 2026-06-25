Noruega x França: confronto entre Mbappé e Haaland vale a liderança do Grupo I

Noruega e França se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, pela terceira rodada do Grupo I da Copa do Mundo. As duas seleções já estão classificadas para os 16 avos de final, mas ainda disputam a liderança da chave. Portanto, o confronto que deve colocar os astros Mbappé e Haaland frente a frente define o caminho de cada equipe no mata-mata.

A França chega em primeiro lugar por causa do saldo de gols. A equipe venceu Senegal por 3 a 1 na estreia e, depois, superou o Iraque por 3 a 0. A Noruega, por sua vez, também soma seis pontos. Primeiro, goleou o Iraque por 4 a 1. Em seguida, bateu Senegal por 3 a 2 e confirmou a vaga antecipada.

Assim, a França joga pelo empate para terminar na liderança. A Noruega, entretanto, precisa vencer para assumir o primeiro lugar. Ainda assim, o jogo tem importância maior do que a posição final no grupo. Além disso, coloca frente a frente Kylian Mbappé e Erling Haaland, dois dos principais nomes ofensivos da Copa.

Onde assistir

A partida entre Noruega e França terá transmissão da CazéTV.

Como chega a Noruega

A Noruega vive um dos momentos mais importantes de sua história recente. A seleção voltou à Copa do Mundo depois de 28 anos e, ainda assim, já garantiu classificação ao mata-mata com duas vitórias nas duas primeiras rodadas. Portanto, chega ao confronto contra a França sem risco de eliminação imediata.

A equipe de Ståle Solbakken começou a campanha com uma atuação forte contra o Iraque. Haaland marcou duas vezes, e a Noruega venceu por 4 a 1. Depois, contra Senegal, a seleção voltou a mostrar força ofensiva, mas também sofreu defensivamente. Mesmo assim, venceu por 3 a 2 e manteve 100% de aproveitamento.

Apesar da boa campanha, a Noruega pode administrar parte do desgaste. Julian Ryerson deixou o jogo contra Senegal ainda no início, por lesão, e dificilmente estará disponível. Assim, Marcus Pedersen deve seguir na lateral direita. Além disso, Solbakken admitiu que pretende tomar decisões com cuidado por causa da sequência do torneio.

Como chega a França

A França também chega embalada e classificada. A equipe confirmou o favoritismo nas duas primeiras rodadas e, além disso, mostrou profundidade ofensiva. Contra Senegal, venceu por 3 a 1. Depois, bateu o Iraque por 3 a 0 em atuação segura, apesar de uma longa interrupção por tempestade.

Mbappé marcou quatro vezes nos dois primeiros jogos e segue como principal referência dos Bleus. Além dele, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doué aumentam o poder de criação. Ainda assim, a formação francesa pode ter mudanças, sobretudo por desgaste e por dúvidas físicas.

William Saliba está fora da partida, segundo Guy Stéphan. Marcus Thuram, por sua vez, sente dores na panturrilha. Já na lateral esquerda, Lucas Digne pode permanecer entre os titulares depois de boa entrada contra o Iraque, embora Theo Hernández também dispute posição. No meio, Aurélien Tchouaméni e Manu Koné aparecem como alternativas.

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A França terá uma ausência importante à beira do campo. Didier Deschamps voltou ao país após a morte da mãe e não comandará a equipe contra a Noruega. Portanto, o auxiliar Guy Stéphan ficará no banco de forma interina.

Mesmo em um contexto emocional delicado, a França trata a liderança como objetivo. Stéphan explicou que terminar em primeiro pode facilitar a logística da seleção na próxima fase, principalmente por reduzir deslocamentos e manter o grupo no Nordeste dos Estados Unidos por mais tempo.

NORUEGA x FRANÇA

Copa do Mundo — 3ª rodada do Grupo I:

Data-Hora: 26 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Gillette Stadium, Boston (EUA)

NORUEGA: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Wolfe; Berge, Aursnes e Ödegaard; Sörloth, Haaland e Nusa. Técnico: Ståle Solbakken

FRANÇA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Dembélé e Doué; Mbappé. Técnico: Guy Stéphan

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

VAR: Jarred Gillett (FRA)

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