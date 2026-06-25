Bielsa pede espírito de final para o Uruguai antes da decisão contra a Espanha

Vivendo uma situação muito complicada no grupo, o Uruguai entra em campo nesta sexta-feira (26) para decidir sua vida na Copa do Mundo contra a Espanha. Com apenas dois pontos conquistados, a seleção sul-americana precisa da vitória no jogo mais complicado da primeira fase para ter chances de classificação para o mata-mata.

Por conta disso, o técnico Marcelo Bielsa pediu para que sua equipe encare a partida como uma final. O argentino ressaltou que todos os detalhes do jogo devem ser observados. Além disso, enfatizou que os jogadores precisam estar atentos ao aspecto decisivo que o confronto merece.

“Como uma final, em que nenhum detalhe pode ser ignorado. Temos que disputar cada metro, cada bola, ao máximo. Não podemos jogar um jogo como esse sem atentar ao aspecto decisivo”, afirmou.

Entretanto, a adversária é uma seleção que não promete dar facilidade ao Uruguai. Bielsa destacou que seu time terá que se defender bem e não permitir que os europeus fiquem muito tempo com a bola, para conseguir encaixar o seu jogo.

“O jogo da Espanha é de associação, a criação tem uma atenção prioritária sobre as facetas do seu jogo. Teremos que nos defender. Mas uma das melhores formas de se fazer isso é não permitir que o adversário fique muito tempo com a bola. Vamos tratar para que isso não aconteça”, pontuou.

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