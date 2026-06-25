Técnico do Japão exalta classificação e manda recado ao Brasil

O Japão empatou com a Suécia, pela última rodada do Grupo F, e agora vai enfrentar a Seleção Brasileira na próxima fase da Copa do Mundo. Depois do duelo no Estádio AT&T, Arlington, Dallas (EUA), o técnico da seleção asiática, Hajime Moriyasu, afirmou que o time vai dar o máximo de si. Segundo ele, os japoneses tentarão de tudo para vencer.

“Tivemos resistência para permanecer e estamos felizes de poder entrar no mata-mata e vamos nos dedicar. Agora teremos o mata-mata e daremos tudo e vamos procurar a vitória. Vamos lutar para vencer e batalhar até o final nos próximos jogos”, disse o treinador.

Ainda na entrevista logo depois do jogo, Moriyasu exaltou a torcida japonesa presente no estádio em Dallas. Segundo ele, foi esse apoio que fez com que a equipe conseguisse se classificar em segundo lugar no Grupo F.

“Enorme gratidão para a torcida. Não imaginava o estádio todo ao nosso lado. Sabemos que o pessoal acompanhou pela TV e nas transmissões. Graças a todos vocês conseguimos correr até o fim”, destacou.

Por fim, Japão e Brasil voltam a campo às 14h (de Brasília) na segunda-feira, em Houston, para enfrentar o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti, aliás, terminou a fase de grupos na liderança da Chave C do Mundial.

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