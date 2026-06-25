Senegal x Iraque: busca por sobrevivência na Copa

Senegal e Iraque se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, pela terceira rodada do Grupo I da Copa do Mundo. As duas seleções ainda não pontuaram no torneio e, portanto, entram em campo pressionadas. A vitória é obrigatória para qualquer tentativa de classificação entre os melhores terceiros colocados.

A situação, entretanto, é mais favorável para Senegal. A equipe africana perdeu para a França por 3 a 1 na estreia e, depois, caiu diante da Noruega por 3 a 2. Assim, chega à última rodada com saldo negativo de três gols. O Iraque, por sua vez, perdeu por 4 a 1 para a Noruega e por 3 a 0 para a França. Portanto, tem saldo negativo de seis gols e precisa de um resultado mais amplo para seguir com chance real.

França e Noruega já estão classificadas no Grupo I, ambas com seis pontos. Ainda assim, a terceira posição pode valer vaga na fase de 32 avos, já que os oito melhores terceiros entre as 12 chaves avançam. Por isso, além de vencer, Senegal e Iraque também precisam acompanhar os resultados dos outros grupos.

Onde assistir

A partida entre Senegal e Iraque terá transmissão da CazéTV. A bola rola às 16h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto.

Como chega Senegal

Senegal chega à última rodada com a campanha em situação delicada. Embora tenha enfrentado duas seleções fortes nas primeiras rodadas, a equipe de Pape Thiaw não conseguiu transformar bons momentos em pontos. Contra a França, começou bem, mas acabou castigada por Mbappé. Depois, contra a Noruega, sofreu com erros defensivos e perdeu por 3 a 2.

Ainda assim, os Leões de Teranga mantêm uma chance matemática. Para isso, entretanto, precisam vencer o Iraque e melhorar o saldo. Como a disputa pelos melhores terceiros pode ser definida por detalhes, uma vitória simples talvez não seja suficiente. Portanto, a equipe também precisa de eficiência ofensiva.

A defesa, porém, virou ponto de atenção. Kalidou Koulibaly teve atuação irregular contra a Noruega, e Sports Mole aponta que Pape Thiaw terá uma decisão importante sobre a manutenção do zagueiro entre os titulares. Mamadou Sarr e Abdoulaye Seck aparecem como alternativas, mas Koulibaly ainda deve começar a partida por causa da experiência.

Além disso, Senegal terá desfalque no gol. Edouard Mendy sofreu uma lesão no joelho contra a Noruega e está fora do jogo. Assim, Diaw deve assumir a posição. No ataque, Sadio Mané deve seguir como referência pela esquerda, enquanto Ismaila Sarr chega fortalecido depois de marcar duas vezes na derrota para os noruegueses. Nicolas Jackson, que deu assistência na rodada anterior, também deve completar o trio ofensivo.

Como chega o Iraque

O Iraque chega em situação ainda mais difícil. A seleção de Graham Arnold perdeu os dois primeiros jogos, sofreu sete gols e marcou apenas uma vez. Portanto, além de vencer Senegal, precisa tirar parte do prejuízo no saldo e ainda torcer por combinações favoráveis nas outras chaves.

A equipe asiática começou a Copa com derrota por 4 a 1 para a Noruega. Em seguida, enfrentou a França e perdeu por 3 a 0. Apesar disso, ainda tem chance remota de terminar entre os melhores terceiros, caso consiga uma vitória convincente em Toronto.

O principal problema, entretanto, está no ataque. Aymen Hussein, autor do único gol iraquiano no torneio, virou dúvida depois de deixar o jogo contra a França com lesão antes dos 30 minutos. A ausência seria um golpe importante, já que o atacante marcou oito vezes nas Eliminatórias e é uma das principais referências ofensivas do elenco.

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Por isso, Graham Arnold pode mexer no setor. Mohanad Ali surge como opção para começar entre os titulares, enquanto Ali Al-Hamadi também aparece como alternativa para comandar o ataque. Além disso, Iqbal deve seguir como peça importante na articulação pelo meio.

Mesmo com dificuldades, o Iraque tenta recuperar a competitividade mostrada antes da Copa. A equipe venceu Andorra no fim de maio, empatou com a Espanha em amistoso e, depois, caiu de rendimento. Agora, portanto, precisa de sua melhor atuação no Mundial para evitar uma eliminação sem pontuar.

SENEGAL x IRAQUE

Copa do Mundo — 3ª rodada do Grupo I:

Data-Hora: 26 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: BMO Field, Toronto (Canadá)

SENEGAL: Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e El Hadji Diouf; Camara, Gana Gueye e Pape Gueye; Ismaila Sarr, Jackson e Mané. Técnico: Pape Thiaw

IRAQUE: Basil; Ali, Tahseen, Hashem e Doski; Ismail, Al-Ammari e Iqbal; Qasem, Al-Hamadi e Bayesh. Técnico: Graham Arnold

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

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