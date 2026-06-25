São Paulo encaminha jogo-treino contra o Internacional na intertemporada

O São Paulo avançou significativamente no planejamento de sua intertemporada e tem conversas bem encaminhadas para realizar um jogo-treino contra o Internacional. O confronto entre as duas equipes do futebol nacional deve acontecer no dia 11 de julho. Os departamentos de futebol dos dois clubes ajustam os detalhes finais e devem selar o acordo definitivo nos próximos dias.

A comissão técnica tricolor planeja a atividade para o Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Por se tratar de um teste preparatório fechado, o duelo acontecerá sem a presença de torcedores ou da imprensa nas arquibancadas. O objetivo principal do técnico Dorival Júnior é dar ritmo competitivo aos seus atletas e avaliar variações táticas antes do retorno das competições oficiais.

Hiato do calendário nacional favorece São Paulo e Inter

Este compromisso faz parte do cronograma detalhado de preparação que o São Paulo montou para preencher a paralisação do calendário brasileiro por conta da disputa da Copa do Mundo. O elenco tricolor encerrou o período de descanso e se reapresentou no CT da Barra Funda no dia 17 de junho. Desde então iniciou uma rotina intensa de treinamentos físicos e táticos.

A diretoria e a comissão técnica enxergam esses testes práticos como fundamentais para o sucesso no segundo semestre, já que o time terá um período longo de treinos sem jogos valendo três pontos. O próximo compromisso oficial do São Paulo no Campeonato Brasileiro está agendado apenas para o dia 22 de julho, quando a equipe enfrenta o Athletico-PR. Até lá, o grupo terá pouco mais de um mês de preparação exclusiva nos bastidores.

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