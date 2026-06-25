CBF manifesta repúdio após ameaça com bomba contra família de presidente do Ceará

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota oficial nesta quinta-feira (25) para manifestar o seu mais absoluto repúdio aos atos criminosos direcionados ao presidente do Ceará Sporting Club, João Paulo Silva. O posicionamento da entidade máxima acontece poucas horas após o dirigente revelar que sua filha recebeu um artefato explosivo e uma carta com ameaças durante um curso de teatro. A confederação classificou o episódio como uma afronta grave e reiterou que o futebol não pode servir de pretexto para perseguições ou violência.

A diretoria da CBF confirmou que acompanha de perto os desdobramentos do caso junto à Secretaria de Segurança Pública. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) já instaurou um inquérito policial para investigar o atentado. A entidade máxima do futebol nacional cobrou celeridade dos órgãos de segurança pública do estado do Ceará. Além disso, destacou que espera a identificação e a punição urgente dos responsáveis intelectuais e executores do crime político.

Solidariedade institucional e criação de comissão antiviolência

A cúpula da confederação expressou total solidariedade a João Paulo Silva, aos seus familiares diretos e aos funcionários do Ceará Sporting Club. O mandatário do Vozão relatou em suas redes sociais que as ameaças são recorrentes nos bastidores do clube por conta de disputas pelo poder. Ele informou ainda que a sua filha sofreu um forte ataque de pânico ao abrir o pacote com o artefato. A gestão da CBF aproveitou o comunicado para reforçar que o combate à criminalidade nos ambientes esportivos é uma das metas prioritárias da atual diretoria.

Como parte dessa estratégia de proteção aos profissionais do esporte, a CBF relembrou a criação recente da Comissão Antiviolência do Futebol Brasileiro (CAV-FB). O órgão atua de forma permanente na elaboração de diretrizes e ações táticas para fortalecer a segurança de atletas, comissões técnicas e dirigentes. O objetivo principal do grupo de trabalho é blindar o ecossistema do futebol de interferências criminosas externas e garantir a convivência pacífica em todas as divisões do país.

Pressão nos bastidores do Ceará

O grave episódio de violência extracampo ocorre em um momento de alta instabilidade política e desportiva na rotina da equipe de Porangabuçu. O Ceará sofreu eliminações precoces e restou apenas a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro no calendário oficial do clube nesta temporada. A diretoria alvinegra demitiu a antiga comissão técnica recentemente e anunciou a contratação do técnico Daniel Paulista com a missão de recuperar a equipe na tabela de classificação.

Apesar do forte abalo emocional sofrido pelo presidente e por seus familiares nos bastidores, o elenco profissional mantém a rotina de preparação para os próximos compromissos na competição nacional. O Vozão ocupa atualmente a 14ª colocação do torneio e precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O Ceará volta a campo neste domingo (28), quando enfrentará o Juventude pela 15ª rodada da Série B. A partida marcará a estreia do novo comandante no banco de reservas.

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