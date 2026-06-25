ASSINE JÁ!
Jogada10

CBF manifesta repúdio após ameaça com bomba contra família de presidente do Ceará

CBF manifesta repúdio após ameaça com bomba contra família de presidente do Ceará
CBF manifesta repúdio após ameaça com bomba contra família de presidente do Ceará -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota oficial nesta quinta-feira (25) para manifestar o seu mais absoluto repúdio aos atos criminosos direcionados ao presidente do Ceará Sporting Club, João Paulo Silva. O posicionamento da entidade máxima acontece poucas horas após o dirigente revelar que sua filha recebeu um artefato explosivo e uma carta com ameaças durante um curso de teatro. A confederação classificou o episódio como uma afronta grave e reiterou que o futebol não pode servir de pretexto para perseguições ou violência.

A diretoria da CBF confirmou que acompanha de perto os desdobramentos do caso junto à Secretaria de Segurança Pública. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) já instaurou um inquérito policial para investigar o atentado. A entidade máxima do futebol nacional cobrou celeridade dos órgãos de segurança pública do estado do Ceará. Além disso, destacou que espera a identificação e a punição urgente dos responsáveis intelectuais e executores do crime político.

Solidariedade institucional e criação de comissão antiviolência

A cúpula da confederação expressou total solidariedade a João Paulo Silva, aos seus familiares diretos e aos funcionários do Ceará Sporting Club. O mandatário do Vozão relatou em suas redes sociais que as ameaças são recorrentes nos bastidores do clube por conta de disputas pelo poder. Ele informou ainda que a sua filha sofreu um forte ataque de pânico ao abrir o pacote com o artefato. A gestão da CBF aproveitou o comunicado para reforçar que o combate à criminalidade nos ambientes esportivos é uma das metas prioritárias da atual diretoria.

Como parte dessa estratégia de proteção aos profissionais do esporte, a CBF relembrou a criação recente da Comissão Antiviolência do Futebol Brasileiro (CAV-FB). O órgão atua de forma permanente na elaboração de diretrizes e ações táticas para fortalecer a segurança de atletas, comissões técnicas e dirigentes. O objetivo principal do grupo de trabalho é blindar o ecossistema do futebol de interferências criminosas externas e garantir a convivência pacífica em todas as divisões do país.

Pressão nos bastidores do Ceará

O grave episódio de violência extracampo ocorre em um momento de alta instabilidade política e desportiva na rotina da equipe de Porangabuçu. O Ceará sofreu eliminações precoces e restou apenas a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro no calendário oficial do clube nesta temporada. A diretoria alvinegra demitiu a antiga comissão técnica recentemente e anunciou a contratação do técnico Daniel Paulista com a missão de recuperar a equipe na tabela de classificação.

Apesar do forte abalo emocional sofrido pelo presidente e por seus familiares nos bastidores, o elenco profissional mantém a rotina de preparação para os próximos compromissos na competição nacional. O Vozão ocupa atualmente a 14ª colocação do torneio e precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O Ceará volta a campo neste domingo (28), quando enfrentará o Juventude pela 15ª rodada da Série B. A partida marcará a estreia do novo comandante no banco de reservas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas