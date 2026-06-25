Técnico da Espanha promete melhor versão da seleção contra o Uruguai

Recuperada do tropeço na estreia, a Espanha chega à última rodada da fase de grupos dependendo de si para ficar na liderança do Grupo H. Com isso, uma vitória contra o Uruguai, na noite desta sexta-feira (26), garante a classificação na ponta da chave.

Por conta disso, o técnico Luis de la Fuente afirma que a seleção deve entrar em campo com a sua melhor versão. A expectativa do treinador é que a equipe siga evoluindo, em meio à dificuldade de cada adversário, focando na conquista do título.

“Precisamos apresentar a nossa melhor versão. Cada fase de mata-mata é mais difícil. Queremos chegar à final e continuar evoluindo. O adversário será cada vez mais difícil”, pontuou.

Além disso, de la Fuente não deve trazer alterações na seleção. O treinador acredita que isso é essencial para que a Espanha siga evoluindo na competição. Entretanto, o técnico destacou a importância de todos os jogadores do elenco e recordou como os reservas fizeram diferença na Euro.

“São eles que estabelecem o padrão e fazem seus companheiros de equipe evoluírem. Quem está jogando quer continuar assim. Isso é algo positivo. Todos são importantes, seja começando a partida ou entrando no decorrer do jogo. Na Eurocopa, os jogos mais importantes foram decididos por jogadores que saíram do banco de reservas”, ressaltou.

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