Nova Zelândia x Bélgica: primeira vitória vale vaga no mata-mata

Nova Zelândia e Bélgica se enfrentam na madrugada de sexta-feira (26) para sábado (27), à 0h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. As duas seleções chegam pressionadas, ainda sem vitória, e precisam do resultado para evitar uma eliminação precoce.

A situação do grupo mantém todos os cenários em aberto. O Egito lidera com quatro pontos, enquanto Bélgica e Irã aparecem com dois. A Nova Zelândia, por sua vez, soma um ponto. Portanto, a Bélgica garante vaga se vencer. Já a Nova Zelândia precisa superar os belgas e, além disso, acompanhar o resultado de Egito x Irã.

Apesar da campanha invicta, a Bélgica chega sob cobrança. A equipe de Rudi Garcia empatou com o Egito por 1 a 1 na estreia e, depois, ficou no 0 a 0 com o Irã. Contudo, ainda não marcou gol próprio na competição. O único gol belga saiu em lance contra o Egito que terminou com desvio contra do adversário, após participação de Lukaku.

Onde assistir

A partida entre Nova Zelândia e Bélgica terá transmissão da CazéTV. A bola rola à 0h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver.

Como chega a Nova Zelândia

A Nova Zelândia chega à última rodada ainda viva. Mesmo assim, a equipe sabe que só a vitória mantém uma chance real de classificação. Os All Whites empataram com o Irã por 2 a 2 na estreia, depois de ficarem duas vezes à frente no placar. Em seguida, perderam por 3 a 1 para o Egito, apesar de terem aberto o placar novamente.

Portanto, a equipe de Darren Bazeley precisa transformar os bons inícios de jogo em um resultado completo. Nas duas primeiras rodadas, a Nova Zelândia mostrou capacidade para atacar cedo, mas, por outro lado, teve dificuldades para sustentar vantagem. Contra o Egito, por exemplo, sofreu três gols entre os 13 e os 37 minutos do segundo tempo.

Ainda assim, a seleção mantém esperança de alcançar o mata-mata pela primeira vez em sua história. Para isso, entretanto, precisará vencer uma seleção belga que tem mais qualidade individual e chega também pressionada. Além disso, a Nova Zelândia busca encerrar uma sequência ruim: venceu apenas uma das últimas 13 partidas em todas as competições.

Bazeley pode manter a base que enfrentou o Egito. Uma escalação sem mudanças é possível, embora Ben Old e Francis de Vries apareçam como opções para as laterais. No ataque, Chris Wood segue como referência. Embora ainda não tenha marcado nesta Copa, o atacante deu as assistências para os dois gols de Elijah Just contra o Irã.

Como chega a Bélgica

A Bélgica chega ao jogo com urgência maior do que esperava antes da Copa. O empate com o Egito na estreia ainda ficou dentro de um cenário administrável. Depois, porém, o 0 a 0 contra o Irã aumentou a pressão sobre Rudi Garcia, principalmente porque a equipe voltou a criar sem conseguir transformar presença ofensiva em gols.

Assim, a Bélgica entra na última rodada precisando vencer para garantir vaga sem depender de combinações. Caso empate, ainda poderá avançar, mas ficará sujeita ao resultado de Egito x Irã e também à disputa entre os melhores terceiros colocados. Por isso, o jogo contra a Nova Zelândia virou uma decisão.

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Garcia terá ao menos uma baixa certa. Nathan Ngoy está suspenso depois do cartão vermelho recebido contra o Irã. Com isso, Arthur Theate aparece como provável substituto na defesa. Além disso, Timothy Castagne disputa uma vaga em uma das laterais e pode voltar ao time titular.

No ataque, Jérémy Doku retorna ao grupo depois de viajar a Londres para acompanhar o nascimento do primeiro filho. Ainda assim, não há certeza sobre uma volta imediata ao time titular. Alexis Saelemaekers e Dodi Lukebakio também são alternativas pelo lado direito. Enquanto isso, Lukaku deve seguir como referência central, com De Bruyne na criação e Trossard pelo lado esquerdo.

A Bélgica também tenta proteger uma série positiva. Apesar das críticas, a equipe está invicta há 15 partidas, com nove vitórias e seis empates desde março de 2025. Entretanto, a sequência pesa menos do que a necessidade de resposta. Agora, a seleção precisa vencer, marcar e confirmar em campo o favoritismo técnico sobre a Nova Zelândia.

NOVA ZELÂNDIA x BÉLGICA

Copa do Mundo — 3ª rodada do Grupo G:

Data-Hora: 27 de junho de 2026, à 0h (de Brasília)

Local: BC Place, Vancouver (Canadá)

NOVA ZELÂNDIA: Crocombe; Payne, Surman, Boxall e Cacace; Stamenic e Bell; McCowatt, Singh e Just; Wood. Técnico: Darren Bazeley

BÉLGICA: Courtois; Meunier, Theate, Mechele e De Cuyper; Raskin e Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne e Trossard; Lukaku. Técnico: Rudi Garcia

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)

Assistentes: Mohammad Al Kalaf (JOR) e Ahmad Al Roalle (JOR)

VAR: Juan Soto (VEN)

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