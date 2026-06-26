Brad Pitt e Edward Norton acompanham Estados Unidos x Turquia

Brad Pitt e Edward Norton chamaram atenção nas arquibancadas durante Turquia x Estados Unidos, nesta quinta-feira (25), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Os dois astros do cinema acompanharam a partida juntos e, portanto, deram ao duelo um ingrediente extra fora de campo. A presença dos atores movimentou os torcedores e também aproximou o jogo de um dos filmes mais marcantes da carreira de ambos. Pitt e Norton estrelaram “Clube da Luta”, lançado em 1999, sob direção de David Fincher. Com o passar dos anos, a produção ganhou status de clássico cult e se tornou uma das obras mais lembradas do cinema no fim dos anos 1990.

No filme, Norton interpreta um homem insatisfeito com a própria rotina, enquanto Pitt vive Tyler Durden, personagem central na criação de um clube clandestino de lutas. A obra também ficou marcada pela estética sombria, pelo tom provocativo e por frases que atravessaram gerações. Por isso, a aparição dos dois juntos em um jogo da Copa rapidamente chamou atenção.

Em campo, entretanto, o cenário era bem diferente do universo de “Clube da Luta”. Estados Unidos e Turquia se enfrentam pela última rodada da fase de grupos. Os norte-americanos já chegaram classificados ao mata-mata. A Turquia, por outro lado, entrou em campo já eliminada depois de duas derrotas nas rodadas anteriores.

Outros astros

Pitt e Norton, aliás, mantêm trajetórias consolidadas em Hollywood desde antes do lançamento do filme. Brad Pitt já era um dos nomes mais populares do cinema nos anos 1990 e ampliou esse alcance nas décadas seguintes. Edward Norton, por sua vez, construiu carreira marcada por papéis intensos e elogiados pela crítica.

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Como a Copa de 2026 também acontece em território norte-americano, a presença de celebridades nos estádios tem reforçado o ambiente de grande evento em torno da seleção dos Estados Unidos. Jessica Alba, Paris Hilton e Leonardo Di Caprio , ademais, também estão no Além disso, a partida em Los Angeles reuniu esporte, entretenimento e cultura pop em uma mesma noite.

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