Grêmio lucra alto e acerta transferência de Viery para a Fiorentina

O Grêmio selou a transferência do zagueiro Viery para a Fiorentina, da Itália, após intensificar as negociações nos bastidores ao longo das últimas horas. Os clubes cuidam agora apenas da revisão dos documentos e dos trâmites burocráticos para assinar o contrato de venda definitiva. A diretoria tricolor adota uma postura cautelosa e prefere aguardar a finalização de todas as assinaturas para fazer o anúncio oficial para a torcida.

A operação financeira total ultrapassa a marca de 17 milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões na cotação atual). O empresário Vinicius Prates conduziu as conversas diretamente com os representantes da equipe de Florença. O modelo de negócio prevê o pagamento de 15 milhões de euros (R$ 88,5 milhões) de forma fixa e imediata. O restante do montante, avaliado em 2 milhões de euros (R$ 11,8 milhões), entrará nos cofres gaúchos por meio de bônus atrelados a metas de desempenho do atleta na Europa. O Grêmio receberá a totalidade dos valores e ainda garantiu uma porcentagem de mais-valia em caso de uma futura revenda.

Rejeição a gigantes europeus e valorização no mercado

A Fiorentina monitorava o jovem de 21 anos há bastante tempo e já havia feito uma investida anterior de 12 milhões de euros (cerca de R$ 70,8 milhões), que a diretoria gremista recusou de imediato. A cúpula tricolor estipulou o valor de mercado do atleta próximo aos 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 118 milhões) e não cedeu às pressões iniciais. Recentemente, a Juventus também tentou entrar na disputa e ofereceu a inclusão do meio-campista Arthur para abater os custos da transferência, mas o Grêmio descartou a possibilidade de troca de jogadores.

A valorização do defensor representa uma grande reviravolta em sua trajetória na Arena. No encerramento da temporada passada, Viery integrava uma lista de atletas negociáveis e estava cotado para deixar Porto Alegre. O cenário mudou completamente com a chegada da nova diretoria e o respaldo do técnico Luís Castro. O treinador fixou o jogador na zaga e potencializou o seu futebol, transformando o jovem em um dos principais destaques da equipe no primeiro semestre. Antes do acerto com a Fiorentina, clubes como Benfica, Lille, Bologna, Brighton e Newcastle enviaram observadores ao Brasil para analisar o atleta.

Necessidade de receitas e reposição rápida no Grêmio

A transferência atende a uma meta importante do planejamento financeiro traçado pelo Grêmio para esta temporada. A diretoria necessitava realizar uma grande venda nesta janela de transferências para equilibrar o fluxo de caixa do clube. Os dirigentes tricolores seguem abertos ao mercado e avaliam também a possibilidade de negociar o meia Gabriel Mec nos próximos dias.

Ciente da iminente saída de seu jovem titular, o departamento de futebol gremista agiu rápido nos bastidores para evitar uma lacuna no setor defensivo. O Grêmio confirmou nesta semana a contratação do zagueiro Wallace, que se destacou com a camisa do CRB. O novo reforço já se integra aos trabalhos de intertemporada com o restante do elenco profissional enquanto os titulares aguardam a retomada das competições oficiais do calendário nacional.

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