Brasil x Japão: veja retrospecto e confrontos em Copas

O Japão será o adversário da Seleção Brasileira nos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. O duelo pela vaga nas oitavas da competição será na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Diante disso, o Jogada10 apresenta um histórico entre as seleções e já se enfrentaram em Mundiais.

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O confronto entre as seleções em uma Copa do Mundo não é novidade. Os japoneses já estiveram no caminho do Brasil em uma Copa no passado. O único confronto entre as equipes foi em 2006, na Alemanha.

As duas seleções estavam na mesma chave e fizeram o último jogo da fase de grupos. O Brasil, na melhor das suas atuações naquela Copa do Mundo, goleou por 4 a 1, com gols de Ronaldo (2), Juninho Pernambucano e Gilberto. Com a vitória, a Seleção Brasileira, assim, confirmou sua classificação com 9 pontos e foi para o mata-mata, enquanto Japão se despediu da competição com apenas 1 ponto somado.

Retrospecto entre Brasil e Japão

Além disso, Brasil e Japão se enfrentaram na histórias em 14 oportunidades com larga vantagem para os brasileiros. Afinal, até hoje, são 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota até hoje contra a seleção nipônica. Nestes duelos, a Amarelinha soma 34 gols.

Em amistosos, são 10 jogos até hoje, e o Brasil acumula nove vitórias contra o Japão. Na Copa das Confederações, foram três partidas, com um triunfo brasileiro e dois empates.

O único triunfo japonês, aliás, aconteceu em outubro do ano passado, quando venceu a seleção comandada pelo técnico Carlo Ancelotti por 3 a 2 em amistoso no Morumbis, em São Paulo.

A maior goleada

A Seleção Brasileira, aliás, também conseguiu fazer o placar mais elástico entre as duas seleções. A partida ocorreu em 1995, e o Brasil venceu por 5 a 1, em amistoso. Naquela partida, Edmundo, Leonardo, César Sampaio, Sávio e Nobuyuki Kojima (contra) marcaram.

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