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CBF reclama com Fifa da anulação do gol de Vini Jr

CBF reclama com Fifa da anulação do gol de Vini Jr
CBF reclama com Fifa da anulação do gol de Vini Jr -

A CBF não gostou do gol anulado do atacante Vini Jr ainda no primeiro tempo na vitória contra a Escócia e agiu nos bastidores. Diante disso, a entidade brasileira enviou nesta quinta-feira (25/6) uma reclamação formal à Fifa. O documento contou com a assinatura do presidente Samir Xaud e questionou a decisão pela escolha do árbitro.

Na ocasião, o Brasil ganhava por 1 a 0 quando o lance aconteceu, aos 21 minutos do primeiro tempo. Vini Jr roubou a bola de Hendry na entrada da área e, cara a cara com o goleiro Gunn, completou para o fundo das redes. No entanto, o árbitro invalidou o gol após análise no VAR.

“A anulação do gol brasileiro contra a Escócia no 21o minuto não parece alinhada com a filosofia adotada durante a competição. Notavelmente, a decisão parece inesperada não apenas para o time brasileiro, mas também para os jogadores escoceses cuja reação imediata sugere que não anteciparam uma revisão ou subsequente anulação do gol”, diz o documento.

O documento na sequência fala que respeita o processo de decisão do árbitro. No entanto, afirma que pretende que seja uniforme a interpretação e o uso do VAR.

“Se o princípio do guia desta Copa do Mundo é respeitar a interpretação do árbitro e minimizar interpretação do VAR, é essencial que essa filosofia seja uniforme.

CBF questiona árbitro

Além disso, a CBF questionou a escolha do árbitro César Ramos para o jogo do Brasil. Isso porque o juiz já esteve envolvido em uma controvérsia com o Brasil na Copa da Rússia, de 2018, quando deu um gol em favor da Suíça apesar do pedido de falta.

“Mas, ele também é o árbitro do jogo do Brasil contra a Suíça na Copa de 2018, quando o gol de empate da Suíça foi permitido apesar de a falta cometida contra o defensor brasileiro imediatamente antes do gol”.

“É compreensível que questões surjam quando o mesmo árbitro de novo é envolvido em mais uma decisão importante afetando o Brasil na Copa do Mundo. Nós enfatizamos que esta observação não deve ser interpretada como crítica à integridade ou competência do árbitro, mas mais uma reflexão sobre a importância de evitar circunstâncias que podem desnecessariamente criar a percepção de incosistência e controvérsia”, concluiu.

Próximo desafio

A Seleção voltará a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Japão, às 14h (de Brasília), em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo.

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