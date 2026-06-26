Jogadores do Japão mostram otimismo, mas temem por Neymar

A seleção do Japão está motivada após classificação para a segunda fase da Copa do Mundo. Com o Brasil pela frente, os jogadores demonstraram confiança de que a boa fase da equipe no mata-mata do Mundial. Na zona mista no stádio AT&T, Arlington, Dallas (EUA), o atacante Maeda destacou a dificulde do jogo, mas acredita que pode sair com mais uma vitória na competição.

“Acho que será um jogo difícil, mas se jogarmos bem o nosso jogo, acho que podemos vencer o Brasil, então, antes de tudo, quero me recuperar bem e me preparar adequadamente. Como eu disse antes, se conseguirmos colocar em prática o que construímos até agora, sim, acho que podemos vencer. Então, antes de mais nada, quero me preparar bem”, disse o atacante Maeda.

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Nagatomo, lateral-esquerdo que disputa o torneio pela quinta vez, também elogiou os jogadores da Seleção Brasileira. O camisa 5 foi perguntado sobre Neymar e foi direto: ele é uma das preocupações, mas não a única do time japonês.

“O Brasil é uma seleção muito forte, como sempre foi. Será um jogo muito difícil. Mas nós também temos uma boa equipe e precisamos entrar em campo acreditando que podemos vencer.

“O Neymar é um jogador de nível mundial. Precisamos ter muita atenção com ele, mas também com toda a seleção brasileira. Já enfrentei o Brasil antes e, sinceramente, acredito que nesta Copa eles vão mostrar o seu melhor futebol. Estou muito feliz por poder enfrentá-los estando 100% preparado.

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Data do confronto

Por fim, Japão e Brasil voltam a campo às 14h (de Brasília) na segunda-feira, em Houston, para enfrentar o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti, aliás, terminou a fase de grupos na liderança da Chave C do Mundial.