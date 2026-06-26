Em jogo morno, Paraguai e Austrália ficam no empate sem gols

Em uma das partidas mais fracas da Copa do Mundo até aqui, Paraguai e Austrália ficaram no empate sem gols. O confronto teve um primeiro tempo marcado por uma pressão australiana, que parou em defesa de Gill. Na segunda etapa, os paraguaios até conseguiram evoluir, mas nada que animasse o jogo.

Com o resultado, os Socceroos garantiram a classificação na segunda colocação, com quatro pontos e zero gols de saldo. Por outro lado, a Albirroja fica na terceira colocação, com a mesma pontuação, com menos dois gols de saldo. Com isso, a seleção sul-americana fica no aguardo da conclusão da rodada, para saber se avança no torneio ou fica pelo caminho.

Austrália domina, mas não marca

A partida começou com a Austrália mais solta no campo de ataque, tomando conta do jogo. Na primeira oportunidade, Irvine entrou pelo lado direito da área e chutou forte para boa defesa de Gill. Os Socceroos seguiram em cima, mas tinham dificuldade para criar mais oportunidades.

O jogo ficou marcado por muitas disputas e equilíbrio. A Austrália seguia tendo mais volume e, sem conseguir entrar dentro da área, passou a arriscar de longe. Desta forma, conseguiu levar perigo, em finalizações de Bos e Volpato, que pararam em defesas seguras de Gill.

Paraguai cresce, mas jogo segue abaixo do esperado

Tentando aparecer mais no ataque, o Paraguai veio do intervalo com Maurício. O jogador do Palmeiras criou a primeira oportunidade da Albirroja, em chute de fora da área, que parou em defesa de Beach. Entretanto, não houve muita melhora e os sul-americanos pouco criaram.

Por outro lado, a Austrália não conseguiu manter a intensidade da primeira etapa. Na única boa chance dos Socceroos, Bos invadiu a área, passou pela marcação, mas chutou fraco e facilitou a vida de Gill. Já o Paraguai só conseguiu voltar a assustar com Enciso, em chute desequilibrado para fora. Nos minutos finais, Bos apareceu novamente pela direita, tirou bem da defesa, mas chutou para fora. Porém, nos acréscimos, Maurício recebeu na meia-lua, chutou firme, mas parou em defesa de Beach

PARAGUAI x AUSTRÁLIA

Copa do Mundo – 3ª rodada – Grupo D

Data e hora: 25/6/2026 (quinta-feira), 23h (de Brasília)

Local: Levi’s Stadium, San Francisco (EUA)

PARAGUAI: Orlando Gill; Cáceres, Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete (Canale, 38’/2ºT) e Maidana (Maurício, intervalo); Andrés Cubas, Diego Gómez (Bobadilla, 46’/2ºT), Maurício e Galarza (Junior Alonso, 46’/2ºT); Enciso e Ávalos (Arce, 21’/2ºT). Técnico: Gustavo Alfaro.

AUSTRÁLIA: Beach; Behich, Harrington, Circati e Bos; O’Neill, Irvine (Okon-Engstler 38’/2ºT), Metcalfe e Volpato (Hrustic, 12’/2ºT); Irankunda (Yengi, 38’/2ºT). Técnico: Tony Popović

Árbitro: Clement Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

Cartões Amarelos: Irvine (AUS); Diego Gómez (PAR)

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