Seleção fora? “Guru” que antecipou campeões de Copas prevê Brasil eliminado contra Japão

O economista alemão Joachim Klement, conhecido por acertar os campeões das últimas três Copas do Mundo, fez previsões ousadas para a campanha do Brasil em 2026. Segundo ele, a Seleção de Carlo Ancelotti lideraria o Grupo C, enfrentaria o Japão nas oitavas de final e acabaria eliminada pelos asiáticos. Até agora, duas dessas projeções já se confirmaram, restando apenas o duelo contra os japoneses para validar a terceira.

O Japão avançou como segundo colocado do Grupo F, atrás da Holanda — justamente a equipe apontada por Klement como futura campeã do torneio. O economista destacou a consistência e disciplina dos japoneses como fatores decisivos para acreditar em sua força. Apesar disso, várias outras previsões de seu modelo já se mostraram equivocadas na fase de grupos.

No Grupo A, ele previa Coreia do Sul e República Tcheca classificados, mas quem avançou foram México e África do Sul. No Grupo B, o Catar aparecia como segundo colocado, mas terminou eliminado sem vitórias. A Turquia, cotada para ser vice no Grupo D, caiu antes da rodada final.

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Queda do Brasil é a aposta central de Klement

No Grupo E, o Equador só conseguiu avançar entre os melhores terceiros após derrotar a Alemanha, contrariando a projeção de que seria vice-líder. Já no Grupo I, o Senegal era apontado como classificado, mas quem ficou com a vaga foi a Noruega, ao lado da França. No Grupo H, a previsão de Espanha e Uruguai nas primeiras posições ainda corre risco, já que Cabo Verde e Arábia Saudita seguem vivos na disputa.

Mesmo com erros significativos, a aposta central de Klement continua de pé: a eliminação brasileira diante do Japão e o título inédito da Holanda. Vale lembrar que o mesmo modelo já havia antecipado corretamente Alemanha, França e Argentina como campeãs das últimas três edições do Mundial.

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