Eliminada, Turquia vence Estados Unidos com gol nos acréscimos

A Turquia venceu os Estados Unidos por 3 a 2 nesta quinta-feira (25), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Trusty abriu o placar para os americanos logo aos 2 minutos, mas Arda Güler empatou aos 9, e Kökçü virou aos 30. No segundo tempo, Berhalter deixou tudo igual aos 3 minutos, antes de Ayhan marcar nos acréscimos e definir a despedida turca com vitória. Os americanos já haviam entrado em campo com o primeiro lugar na chave garantido. Os turcos, por sua vez, atuaram já cientes de que estavam eliminados.
Com o resultado, o adversário dos EUA na próxima fase será a Bósnia e Hzergovina. O jogo ocorre em 1º de julho, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia.
Primeiro tempo eletrizante
O jogo começou praticamente com gol. Logo no primeiro minuto, Reyna finalizou travado e ganhou escanteio para os Estados Unidos. Na cobrança, McKennie mandou rasteiro, a bola atravessou a área, e Trusty obrigou Çakır a fazer boa defesa. Na sequência, porém, o lateral não perdoou.
Aos 2 minutos, Berhalter cruzou na segunda trave, Trusty dominou dentro da área e finalizou de canhota, com força, sem chance para o goleiro turco. Assim, os Estados Unidos transformaram a pressão inicial em vantagem rápida e deram a impressão de que controlariam o duelo.
A Turquia, entretanto, reagiu com personalidade. Depois de alguns minutos para ajustar a saída de bola, Arda Güler passou a comandar as ações pelo meio. Aos 9, o meia tabelou com Aydın, recebeu de Yılmaz na área e finalizou sem chance para Turner. O gol igualou o placar e mudou o ritmo da partida.
Os americanos tentaram responder em seguida. Aos 12 minutos, Aaronson recebeu dentro da área, finalizou travado e, no rebote, parou em defesa firme de Çakır. Depois, aos 29, McKenzie completou para as redes após bola levantada por Berhalter e cabeceio de Trusty, mas a arbitragem anulou por impedimento.
A punição veio logo depois. Aos 30 minutos, a Turquia construiu uma bela jogada coletiva. Güler recebeu pelo meio, tabelou com Yıldız e lançou Elmalı pela esquerda. O lateral foi ao fundo e rolou para Kökçü completar dentro da área. Com isso, os turcos viraram o jogo e foram para o intervalo em vantagem.
Segundo tempo
Na volta para o segundo tempo, a reação americana apareceu rapidamente. Aos 3 minutos, a defesa turca afastou mal uma bola jogada na área depois de arremesso lateral. A sobra ficou na entrada da área, e Berhalter finalizou forte, no canto, para empatar. O volante, que já havia dado a assistência no primeiro gol, também marcou o segundo.
A partir daí, Pochettino acionou Pulisic e aumentou a presença ofensiva dos Estados Unidos. O camisa 10 entrou aos 12 minutos e logo mudou o peso do ataque. Aos 16, ele recebeu pela esquerda, levou para a área e finalizou sobre Çakır. No rebote, todavia, Reyna chutou para fora.
Um minuto depois, Pulisic voltou a aparecer. Scally cruzou da direita, a bola passou por Pepi, tocou no atacante e ganhou direção perigosa. Çakır desviou com a ponta dos dedos, e a bola ainda carimbou a trave. O lance manteve os Estados Unidos no campo de ataque e obrigou a Turquia a baixar as linhas por alguns minutos.
Ainda assim, os turcos não se limitaram a defender. Aos 26 minutos, Yıldız recebeu na esquerda, limpou para a perna direita e bateu cruzado, com curva, levando perigo ao gol de Turner. Aos 33, o atacante voltou a receber de Güler, entrou na área e finalizou para defesa segura do goleiro americano.
Os Estados Unidos responderam com Pulisic aos 31 minutos. Depois de escanteio curto, o atacante recebeu na entrada da área, cortou para a esquerda e finalizou cruzado, rente à trave. A partida seguiu aberta, com os americanos tentando acelerar pelos lados e a Turquia procurando Güler entre as linhas.
Virada no último minuto
Aos 43 minutos, os turcos perderam uma grande chance. Güler acionou Yılmaz, que entrou na área, usou o corpo contra Trusty e chegou à pequena área. Na hora da finalização, porém, o atacante furou de canhota e desperdiçou a oportunidade.
Quando o empate parecia encaminhado, a Turquia, afinal, encontrou o gol da vitória. Aos 53 minutos do segundo tempo, Güler deu uma caneta no marcador pela direita e cruzou para a área. Uzun ficou com a sobra na segunda trave e bateu rasteiro. A defesa americana afastou em cima da linha, mas Ayhan apareceu no rebote e completou para as redes.
TURQUIA 3 x 2 ESTADOS UNIDOS
Copa do Mundo — 3ª rodada do Grupo D
Data: 25 de junho de 2026
Local: SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)
TURQUIA: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik (Söyüncü, 38’/2ºT), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı e Eren Elmalı; Salih Özcan, Orkun Kökçü (Ayhan, 43’/2ºT), Arda Güler e Kenan Yıldız (Uzun, 38’/2ºT); Oğuz Aydın (Müldür, 45’/2ºT) e Barış Alper Yılmaz (Kahveci, 45’/2ºT). Técnico: Vincenzo Montella
ESTADOS UNIDOS: Turner; Scally (Freeman, 31’/2ºT), Miles Robinson, McKenzie e Trusty; Berhalter, McKennie (Tillman, 40’/2ºT) e Reyna (Dest, 30’/2ºT); Aaronson (Zendejas, 30’/2ºT), Pepi e Weah (Pulisic, 12’/2ºT). Técnico: Mauricio Pochettino
Gols: Trusty, 2’/1ºT; Güler, 9’/1ºT; Kökçü, 30’/1ºT; Berhalter, 3’/2ºT; Ayhan, 53’/2ºT
Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)
Assistentes: Mokrane Gourari (ALG) e Abbes Akram Zerhouni (ALG)
VAR: Antonio García (URU)
Cartão Amarelo: Berhalter (EUA)
Cartão Vermelho: Nenhum
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