Alfaro rechaça críticas pelo desempenho do Paraguai contra a Austrália: “O importante é seguir avançando”

O Paraguai terminou a fase de grupos em um empate que ficou marcado por ser um dos jogos de menor intensidade desta Copa. Afinal, o confronto sem gols contra a Austrália não teve muitas oportunidades para os dois lados e a Albirroja recebeu muitas críticas em seu país pela atuação.

O técnico Gustavo Alfaro reconheceu que a seleção precisa crescer no torneio, ainda mais se aproximando do mata-mata. Entretanto, o argentino deixou para trás as críticas pela falta de ofensividade da equipe na partida e valorizou a vaga, que está encaminhada, para a próxima fase do Mundial.

“Precisamos apresentar a nossa melhor versão. Cada fase de mata-mata é mais difícil. Queremos chegar à final e continuar evoluindo. O adversário será cada vez mais difícil. Ao menos podemos continuar participando da Copa do Mundo. O importante é que continuemos avançando”, ressaltou.

Uma das principais críticas que o treinador recebe é por conta da ausência de Maurício no time titular. O jogador do Palmeiras entrou no intervalo contra a Austrália, mas não conseguiu mudar muita coisa na seleção. Alfaro considerou que o time teve dificuldade de se ajustar no setor ofensivo.

“A entrada de Maurício nos causou uma pequena pausa, mas não tivemos capacidade de nos organizar no setor ofensivo”, explicou.

Apesar do discurso otimista do treinador, o Paraguai ainda não está classificado para a próxima fase. No momento, a Albirroja possui a quarta melhor campanha entre os terceiros colocados, com quatro pontos e menos dois de saldo. Entretanto, a seleção ainda pode ser ultrapassada pelas outras que entram em campo, em uma combinação que envolve oito resultados diferentes.

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