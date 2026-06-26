Resumo da Copa nesta quinta, 25/6: análise de resultados e classificação

Nesta quinta-feira (24/6), rolaram jogos da terceira e última rodada dos grupos D, E e F do Mundial, e o Jogada10 faz o resumo da Copa. Pelo Grupo F, o que mais interessa ao Brasil: a Holanda bateu a Tunísia e terminou em primeiro. Japão empatou com a Suécia e terminou em segundo. Isso significa que será o adversário do Brasil na próxima sexta-feira (29/6), em Houston, pela segunda fase.

No Grupo D, os Estados Unidos pouparam muitos titulares e, no fim das contas, perderam a invencibilidade pela eliminada Turquia, que venceu de virada por 3 a 2. O gol da vitória saiu no último lance. Na outra partida, Paraguai e Austrália jogaram um duelo em que ninguém queria arriscar muito, e o empate sem gol acabou sendo suficiente para ambos. Para a Austrália, garantiu a segunda colocação do grupo. O Paraguai fica em terceiro. Mas fica na espera para saber se se classifica como um dos melhores terceiros colocados, o que só ocorrerá se houver uma série de combinações.

Já pelo Grupo E, a Costa do Marfim confirmou o favoritismo, venceu a Coreia do Sul por 2 a 0 e terminou em segundo lugar, empatada em pontos com a líder Alemanha, que, mesmo com força máxima, perdeu para o Equador. Levou a virada na reta final do duelo. Assim, o Equador se classificou como um dos oito melhores terceiros colocados. A Coreia do Sul terminou na lanterna com um ponto.

Veja, agora, o resumo dos jogos.

Grupo D

Paraguai 0x0 Austrália

Em uma das partidas mais fracas da Copa do Mundo até aqui, Paraguai e Austrália ficaram no empate sem gols. O confronto teve um primeiro tempo marcado por uma pressão australiana, que parou em defesa de Gill. Na segunda etapa, os paraguaios até conseguiram evoluir, mas nada que animasse o jogo. Com o resultado, os Socceroos garantiram a classificação na segunda colocação, com quatro pontos e zero gols de saldo. Por outro lado, a Albirroja fica na terceira colocação, com a mesma pontuação, com menos dois gols de saldo. Com isso, a seleção sul-americana fica no aguardo da conclusão da rodada, para saber se avança no torneio ou fica pelo caminho.

Estados Unidos 1×2 Turquia

A Turquia venceu os Estados Unidos por 3 a 2 nesta quinta-feira (25), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Trusty abriu o placar para os americanos logo aos 2 minutos, mas Arda Güler empatou aos 9, e Kökçü virou aos 30. No segundo tempo, Berhalter deixou tudo igual aos 3 minutos, antes de Ayhan marcar nos acréscimos e definir a despedida turca com vitória. Os americanos já haviam entrado em campo com o primeiro lugar na chave garantido. Os turcos, por sua vez, atuaram já cientes de que estavam eliminados.

Classificação do Grupo D

1º Estados Unidos- 6 pontos (classificado)

2º Áustrália – 4 pontos (classificada)

3º Paraguai – 4 pontos (com muita chance de entrar como um dos 8 melhores terceiros)

4º Turquia – 3 pontos (eliminada)

Grupo E

Alemanha 1×2 Equador

Si, se puede! O Equador mostrou para o planeta que sim, se pode fazer história. Diante de uma toda poderosa Alemanha, o Equador mostrou o motivo de ter um time chamado de “geração de ouro”. De virada, os equatorianos venceram os alemães de virada, por 2 a 1, e depois de 20 anos, estão em uma fase de mata-mata de uma Copa do Mundo. O herói da classificação? Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, autor do gol que carimbou o passaporte de ‘La Tri’ para a segunda fase do Mundial. O Equador avançou para a fase de mata-mata como um dos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo, enquanto a Alemanha avançou, mesmo com a derrota, como a líder do Grupo E.

Curaçao 0x2 Costa do Marfim

A Costa do Marfim confirmou seu favoritismo diante de Curaçao e, com vitória por 2 a 0 nesta quinta-feira, 25/6, pelo Grupo E, está classificada para a segunda fase da Copa. O destaque do jogo foi o atacante Nicolas Pépé. Afinal, fez os dois gols dos africanos, um em cada tempo. Curaçao foi muito guerreiro, chegou a oferecer perigo com boas finalizações, mas a qualidade técnica dos marfinenses prevaleceu no fim das contas neste duelo no Lincoln Financial Field, Filadélfia,que recebeu 68.324 torcedores. Os marfinenses, como segundos colocados, vão aguardar o segundo colocado do Grupo I (França ou Noruega) para saber seu adversário. Curaçao terminou em último, com um ponto. Assim, está eliminado.

Classificação do Grupo E

1º Alemanha- 6 pontos (classificado)

2º Costa do Marfim – 6 pontos (classificada)

3º Equador – 4 pontos (Classificado)

4º República Tcheca – 1 ponto (eliminada)

Grupo F

Japão 1×1 Suécia

Japão e Suécia ficaram no 1 a 1 na noite desta quinta-feira, 25/6, pela terceira e última rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Com isso, os japoneses, terminando em segundo lugar, serão os adversários do Brasil na segunda fase do Mundial. O jogo será na segunda-feira, em Houston, às 14h (de Brasília). O Japão foi melhor boa parte do tempo. Assim, saiu na frente com Maeda, aos dez minutos da etapa final. Mas a Suécia empatou pouco depois, aos 16 minutos, com um belo gol de Elanga. Na reta final, a Suécia, que se vencesse seria rival da Seleção Brasileira, teve chances para virar, mas não conseguiu graças ao goleiro Suzuki, com ótimas defesas. A Suécia ficou em terceiro, com 4 pontos, mas também está classificada.