Egito x Irã: duelo decisivo que vale vaga no Grupo G

Irã e Egito se enfrentam nesta sexta-feira (26/6), pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O jogo começa à meia-noite desta sexta para sábado no Lumen Field, em Seattle. Coloca, de um lado, os egípcios, líderes com quatro pontos, que confirmam vaga com o empate.Mas que pode avançar mesmo com uma derrota, dependendo de algumas combinações. Já os iranianos, com dois pontos, conseguem a classificação se vencerem.

Onde assistir

A Cazé TV transmite Egito x Irã partir de 23h59 (de Brasília).

Como chega o Egito

O técnico Hossam Hassan tem uma dúvida para a partida. Hamdy Fathy não está 100% e deve ser poupado. Assim, Rabia será seu substituto. Abdelmaguid é outro que não deve ir a campo para ser poupado. Mas, na frente, força máxima, com Zico, Salah, Ashour e Marmoush.

“A vontade dos jogadores e nossa boa leitura dos jogos são a razão dos bons resultados na Copa do Mundo até agora. Assim, buscamos sempre apresentar uma imagem digna do futebol egípcio. Não queremos saber da nossa situação na tabela. Enfim, vamos jogar contra o Irã apenas para vencer e nunca vamos decepcionar os egípcios”, disse Hassan na coletiva pré-jogo.

Como chega o Irã

O treinador Amir Ghalenoei deve manter Jahanbakhsh entre os titulares, já que Hardani ainda sente dores musculares que o tirou do intervalo no último jogo. Assim, ele deve manter o time no esquem4-5-1.

“Temos chances. Nós vamos ser positivos. Não vamos pensar em nenhuma outra questão… buscamos levar alegria ao nosso povo. Nosso foco total será no jogo de amanhã, em vencer o jogo”, disse Ghalenoei.

EGITO X IRÃ

Copa do Mundo — 3ª rodada do Grupo I

Data e Horário: 26/6/2026, às 23h59 (de Brasília)

Local: Lumen Field, Seattle (EUA)

EGITO: Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia e Fatouh; Attia, Lasheen; Mostafa Zico, Salah e Ashour; Marmoush. Técnico: Hossam Hassan

IRÃ: Beiranvand; Hajisafi, Nemati, Khalizadeh, Kanani e Rezaeian; Mohebbi, Ezatolahi, Ghoddos e Jahanbakhsh; Taremi. Técnico: Amir Ghalenoei

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Auxiliares: Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (POl)

VAR: Não divulgado até a publicação desta matéria.

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