Jogadores do Uruguai se rebelam contra Marcelo Bielsa na véspera de jogo

O Uruguai vive um clima de tensão a poucas horas da partida decisiva contra a Espanha, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, nesta sexta (26). Segundo a rádio uruguaia El Espectador Deportes, um grupo de jogadores liderado por Valverde e pelo goleiro Rochet se reuniu com o técnico Marcelo Bielsa para pedir mudanças na forma de trabalho e na estratégia da equipe.

Além de Valverde e Rochet, o encontro teria contado com a participação de Ugarte e Bentancur. Os atletas manifestaram insatisfação com a intensidade dos treinamentos e atribuíram à carga física o número de lesões registradas durante a preparação para o Mundial.

Ainda de acordo com a emissora, os jogadores defenderam uma mudança de postura para o confronto contra a Espanha. O grupo sugeriu que a seleção adotasse uma linha mais defensiva, com marcação em bloco baixo e aposta nos contra-ataques. Bielsa, porém, não teria concordado com a proposta e convocou uma reunião com todo o elenco.

Durante o encontro, que teria durado cerca de 50 minutos, o treinador argentino explicou sua metodologia de trabalho e relembrou episódios de atrito com alguns atletas. Segundo o relato da rádio, Bielsa afirmou que parte do elenco tentou enfraquecer sua permanência no comando da seleção após a decisão de deixar de convocar Luis Suárez e de não incluir Nández na lista para a Copa do Mundo.

Demissão em ‘menos de um mês’

O técnico também teria dito que ajudou a impulsionar a carreira de alguns jogadores da seleção, como Martín Cáceres e Maxi Araújo. A declaração provocou reações imediatas, e alguns atletas deixaram a reunião antes do fim. O zagueiro José María Giménez ainda tentou amenizar a situação, mas não conseguiu conter o clima de desgaste.

A crise, inclusive, segundo a El Espectador Deportes, já chegou à cúpula da Associação Uruguaia de Futebol (AUF). Um dirigente ouvido pela rádio afirmou que Bielsa poderá deixar o comando da seleção “em menos de um mês”.

Depois de empates decepcionantes contra Arábia Saudita e Cabo Verde, o Uruguai entra em campo pressionado. A Celeste precisa vencer a Espanha para garantir a classificação à segunda fase da Copa do Mundo.

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