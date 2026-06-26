Copa do Mundo: onde assistir aos jogos desta sexta-feira, 26 de junho

Nesta sexta-feira (25/6), seis jogos definem três grupos da Copa do Mundo de 2026. São duelos pela terceira rodada dos grupos G, H e I. Pelo Grupo I, temos um dos jogos mais esperados da fase de grupos: França x Noruega. As duas seleções já estão classificadas, com seis pontos, e brigam pelo primeiro lugar. Portanto, quem vencer termina na liderança. A França tem leve vantagem. Senegal e Iraque, aliás, completam o grupo e buscam os primeiros pontos.

No Grupo H, jogo quente entre Espanha e Uruguai. Os uruguaios têm dois pontos e só se classificam se vencerem. A Espanha está praticamente garantida, mas uma derrota pode abrir crise. No outro jogo, entre Cabo Verde e Arábia Saudita, quem vencer pode avançar de fase.

Já pelo Grupo G, a situação, inclusive, também é decisiva. O Egito lidera, mas se perder, o Irã pode terminar em primeiro, enquanto os egípcios podem cair para terceiro. No outro jogo, Bélgica enfrenta Nova Zelândia. Quem vencer avança. Porém, em caso de empate, os neozelandeses estão eliminados e a Bélgica provavelmente se classifica.

Onde assistir aos jogos desta sexta, 25/6

16h – Noruega x França – Transmissão exclusiva da Cazé TV

16h – Senegal x Iraque – Transmissão exclusiva da Cazé TV

21h – Cabo Verde x Arábia Saudita – SporTV (TV fechada) e pelo canal do YouTube da CazéTV.

21h – Uruguai x Espanha – Globo e SBT (TV aberta), SporTV e NSports (TV fechada), Cazé TV no Youtube

0h – Nova Zelândia x Bélgica – Transmissão exclusiva da Cazé TV

0h – Egito x Irã– Globo, SporTV e Cazé TV no Youtube

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