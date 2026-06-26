Montoro tem futuro indefinido no Botafogo e recebe sondagens

Um dos destaques do Botafogo, o meia Álvaro Montoro tem o futuro indefinido. O jogador, de 19 anos, recebeu sondagens nos últimos dias e tem conversas com clubes europeus, de acordo com o “ge”. Dessa forma, a permanência é considerada improvável por causa da situação financeira do Glorioso, que busca recursos para pagar as dívidas.

O Botafogo deseja receber até 30 milhões de euros (cerca de R$ 175,6 milhões) pelo jovem. Contratado no ano passado, Montoro custou 9 milhões de euros (R$ 50 milhões na época). O Alvinegro, no entanto, ainda não pagou tudo e ainda tem dívida em aberto com o Vélez Sarsfield, da Argentina. Assim, a venda pode ser uma solução para resolver o problema.

Montoro é um dos principais ativos do Botafogo. Portanto, há indefinição sobre a sua permanência para a sequência da temporada. Afinal, o Glorioso vive uma grave crise financeira e, recentemente, entrou em recuperação judicial com a SAF. A dívida atualmente é de cerca de R$ 3 bilhões. Além dele, outro nome que deve ser negociado é o volante Danilo.

Considerado uma das joias do futebol argentino para o futuro, Montoro disputou 52 jogos, marcou seis gols e deu seis assistências com a camisa do Botafogo. O camisa 10 tem contrato até o fim de 2029. Existe a expectativa por uma venda para o futebol europeu. Não há o desejo de negociá-lo com clubes brasileiros, assim como ocorre com Danilo.

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