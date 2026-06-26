Imprensa alemã critica atuação após derrota para o Equador: “Não vamos longe assim”

A derrota da Alemanha por 2 a 1 para o Equador, nesta quinta-feira (23), provocou críticas da imprensa do país, apesar da classificação às oitavas de final da Copa do Mundo como líder do Grupo E. Afinal, o jornal Bild resumiu o sentimento dos alemães com a seguinte manchete: “Não vamos longe assim”.

Dessa forma, a seleção garantiu vaga no mata-mata após duas edições em que foi eliminada ainda na fase de grupos, mas o desempenho nas três partidas não convenceu. Depois da goleada por 7 a 1 sobre Curaçao na estreia, a equipe venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, de virada, e encerrou a primeira fase com uma derrota para o Equador.

Um dos principais questionamentos envolve a escolha de Julian Nagelsmann no ataque. Dennis Undav saiu do banco nas duas primeiras rodadas, marcou três gols e terminou a fase de grupos como artilheiro da equipe. Mesmo assim, o treinador manteve o atacante entre os reservas diante do Equador e apostou novamente em Musiala, que teve atuação discreta ao longo da primeira fase.

“Perder nunca é positivo, especialmente em um jogo que é eliminatório. Esse não era. Mas temos que aprender com a derrota e melhorar. Ganhamos dois jogos e perdemos quando podíamos”, disse o treinador.

Críticas ao paredão

O goleiro Manuel Neuer também entrou na mira da imprensa após falhar no segundo gol equatoriano. O Süddeutsche Zeitung avaliou que o veterano de 40 anos aparentou sentir o peso da idade, enquanto o Kicker classificou o lance como uma “gafe”, após Gonzalo Plata se antecipar ao goleiro na pequena área. Nagelsmann, no entanto, defendeu o capitão e descartou qualquer responsabilização individual pelo resultado.

Agora, a Alemanha aguarda a definição do adversário nas oitavas de final, que sairá entre os melhores terceiros colocados. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (29), em Boston. Apesar da liderança do grupo, o elenco reconhece que precisará elevar o nível de atuação para seguir vivo na competição.

“Foi uma derrota merecida. Começamos bem a partida e abrimos o placar. Depois, perdemos a bola com muita frequência, o que fortaleceu o adversário”, afirmou Joshua Kimmich, à ARD.