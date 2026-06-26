Convidado do programa “Seleção Copa”, no SporTV, Éder Militão avaliou o momento da Seleção Brasileira e projetou o confronto contra o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo 2026. Assim, o zagueiro elogiou o trabalho de Carlo Ancelotti, mas ressaltou que o Brasil não pode subestimar o adversário no início do mata-mata do Mundial.

“Desde quando (Ancelotti) chegou, acho que ele vem provando diversas táticas, diversos jogadores. Agora, está mais se encaixando num 4-3-3, que é o clássico dele. Tentou com Bruno (Guimarães) e Casemiro só, e ficou um buraco. Foi no primeiro jogo ainda, contra Marrocos, perdeu o meio-campo. Nesse sentido, a gente ficou com inferioridade, depois conseguiu acertar, do Haiti para a frente”, afirmou.

“É um cara muito sábio, consegue enxergar, escuta muito os jogadores e divide ideias. Isso é fundamental. O jogador, de dentro, consegue ver coisas que o treinador não vê normalmente. (No Real Madrid) até mesmo em intervalos, ele ia para o jogador perguntar, dividir ideia. Só tem a somar, ajuda o grupo a crescer”, completou.

Bom momento japonês

Na avaliação do defensor, o adversário vive uma boa fase e exige atenção máxima. Dessa forma, Militão lembrou que o Japão conquistou uma vitória histórica sobre o Brasil em outubro de 2025, quando venceu por 3 a 2 em amistoso. Na ocasião, o zagueiro permaneceu no banco de reservas e acompanhou de perto o primeiro triunfo dos japoneses sobre a Seleção.

“Acho que o Japão (vive) seu melhor ano, um dos melhores momentos que estão vivendo. Tanto como equipe, como jogadores. Acho que se acertaram. Eles vêm crescendo no decorrer dos anos e estão mostrando, nesse Mundial, que estão no jogo. Tem que tomar muito cuidado, não param de correr. Se puderem dar porrada, também dão. (O Brasil) tem que tomar muito cuidado. (…) Eles têm uma obediência tática muito boa, são jogadores que se dedicam bastante. Mas estou muito confiante, estamos mostrando nossa evolução a cada jogo. Tem de tudo para termos um bom resultado contra o Japão “, avalia.

Apesar do alerta, o retrospecto geral segue amplamente favorável ao Brasil. Assim, as seleções se enfrentaram 14 vezes, com 11 vitórias brasileiras, dois empates e apenas um triunfo japonês.

O Brasil avançou ao mata-mata na liderança do Grupo C, com sete pontos, após duas vitórias e um empate. O Japão terminou em segundo lugar no Grupo F, com cinco pontos, depois de uma vitória e dois empates. Por fim, as equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (29) às 14h (de Brasília), por uma vaga na fase seguinte da Copa do Mundo.

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