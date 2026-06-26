Presidente do Equador decreta feriado nacional após vitória sobre a Alemanha

O Equador parou para celebrar uma das maiores vitórias de sua história no futebol. Um dia após a seleção derrotar a Alemanha por 2 a 1 e garantir vaga na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026, o presidente Daniel Noboa decretou feriado nacional nesta sexta-feira (26).

Em uma publicação nas redes sociais, o mandatário agradeceu aos jogadores e à comissão técnica pela campanha. Segundo ele, a equipe superou críticas e momentos difíceis para proporcionar uma grande alegria aos equatorianos.

Em campo, a partida começou de forma desfavorável para o Equador. A Alemanha abriu o placar logo aos dois minutos, com Leroy Sané, e parecia encaminhar mais uma vitória no torneio. No entanto, a seleção sul-americana reagiu rapidamente e empatou aos nove minutos, com Nilson Angulo.

Já no segundo tempo, os equatorianos mantiveram a pressão e conseguiram a virada aos 32 minutos. O atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, marcou o gol que entrou para a história do futebol do país. Assim, com o resultado, o Equador chegou aos quatro pontos e avançou como um dos melhores terceiros colocados.

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